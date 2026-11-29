En México, el testamento es un documento legal mediante el cual una persona expresa voluntad sobre el destino de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su fallecimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio para que los jueces no apliquen de manera automática las reglas de parentesco en las herencias sin testamento, sino que también consideren los vínculos de solidaridad, apoyo mutuo y tareas de cuidado que existieron entre la persona fallecida y sus familiares.

La resolución deriva de un caso ocurrido en Puebla, en el que una mujer, hermana de una persona fallecida, impugnó que se le excluyera de la herencia de su hermano debido a que el padre de este tenía preferencia legal para recibir los bienes, por ser un familiar de grado más cercano.

El testamento puede modificarse mientras el testador esté en condiciones de hacerlo. Fuente: Magnific

La mujer promovió un juicio sucesorio intestamentario ante un juez familiar, quien determinó que el padre era el único heredero. Esta decisión fue confirmada por una Sala de Apelación, por lo que la hermana recurrió al juicio de amparo al considerar que las disposiciones legales no tomaban en cuenta la situación familiar, ya que había vivido con su hermano y se había encargado de sus cuidados.

Después de que una jueza de distrito le negara la protección constitucional, la mujer interpuso un recurso de revisión. El Tribunal Colegiado que conoció del asunto decidió remitirlo a la Suprema Corte para que definiera el alcance del derecho a la protección de la familia en materia de sucesiones.

Detalles del Amparo en Revisión 349/2024

Al analizar este caso particular, el Pleno de la SCJN determinó que las disposiciones del Código Civil de Puebla, que establecen que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos en las herencias sin testamento, son constitucionales. Explicó que este orden de preferencia brinda seguridad jurídica, certeza y previsibilidad sobre la distribución del patrimonio , evitando que las sucesiones dependan únicamente de valoraciones subjetivas sobre los vínculos afectivos.

Sin embargo, SCJN precisó que estas reglas no deben aplicarse de manera inflexible. Cuando existan pruebas de relaciones de apoyo mutuo, solidaridad o labores de cuidado hacia la persona fallecida, especialmente si atravesaba una situación de enfermedad o dependencia, los jueces familiares deberán valorar esas circunstancias y considerar la posibilidad de flexibilizar el orden de preferencia para garantizar los derechos de los integrantes de la familia.

El criterio también reconoce la diversidad de las estructuras familiares y la importancia de visibilizar las tareas de cuidado, históricamente desempeñadas en gran medida por mujeres. De esta manera, la protección jurídica de la familia no debe limitarse exclusivamente a los vínculos biológicos, sino considerar también las relaciones de asistencia y responsabilidad que se construyen en la convivencia cotidiana.

Con esta decisión, la SCJN establece que, aunque el parentesco continúa siendo un criterio válido para determinar quiénes tienen derecho a heredar, los jueces tienen que considerar las circunstancias particulares de cada familia y reconocer los vínculos de cuidado y solidaridad cuando existan pruebas que los acrediten.

¿Quién hereda en México si no hay testamento?

Cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, se inicia un procedimiento conocido como sucesión legítima o intestamentaria. En estos casos, la legislación establece quiénes tienen derecho a recibir los bienes y cuál será el orden para distribuir el patrimonio.

Orden de preferencia para heredar

Aunque las disposiciones pueden variar según el Código Civil de cada entidad federativa, generalmente se contempla el siguiente orden de prelación:

Descendientes y cónyuge o concubino: los hijos tienen derecho a heredar, al igual que los nietos cuando ocupan el lugar de un hijo fallecido. El cónyuge o la pareja en concubinato también puede participar en la sucesión, conforme a las condiciones que establezca la legislación aplicable. Ascendientes: si no se dejó hijos ni otros descendientes, pueden heredar sus padres y, en su caso, los abuelos. Parientes colaterales hasta el cuarto grado: cuando no existen descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, pueden participar familiares como hermanos, sobrinos, tíos y primos, de acuerdo con las reglas legales correspondientes. Beneficencia pública o el Estado: si no existen familiares con derecho a recibir la herencia dentro de los grados establecidos por la ley, los bienes pueden pasar a la institución pública que determine la legislación aplicable.

Para conocer más sobre este procedimiento, se puede consultar la información oficial de la Secretaría de Gobernación.