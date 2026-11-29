CBP rechazó desde 2008 más de 22,500 solicitudes presentadas con pasaportes perdidos o robados, y ahora aplica una regla no publicada que frena el ESTA a exciudadanos estadounidenses.

El sistema ESTA, con el que Estados Unidos autoriza los viajes de ciudadanos de países del Programa de Exención de Visado, es un filtro previo a abordar un avión hacia ese país. Hoy se suman dos datos: CBP rechazó desde 2008 más de 22,500 solicitudes presentadas con pasaportes perdidos o robados, y ahora aplica una regla no publicada que frena el ESTA a exciudadanos estadounidenses.

Esa práctica está confirmada por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): su Oficina de Operaciones de Campo indicó que quienes son o fueron ciudadanos estadounidenses pueden no ser elegibles para la ESTA. Lo recogen la AILA y despachos como Withers, Greenberg Traurig e Immigration Solutions, citados por IMI Daily. En esos casos se les indica solicitar una visa.

El cambio que afecta a antiguos ciudadanos estadounidenses

Un aviso de la American Immigration Lawyers Association (AILA), del 27 de octubre, señala que CBP lo confirmó en una reunión del 23. Las denegaciones comenzaron tras una actualización de junio de 2026; AILA sospechó un error técnico, pero CBP respondió que era intencional.

Una denegación de ESTA no prohíbe entrar a Estados Unidos: impide usar el Programa de Exención de Visado. Quien quiera viajar debe pedir una visa de no inmigrante; los abogados hablan de una visa B-1/B-2 y recomiendan pedir el ESTA antes de reservar viajes no reembolsables. El ESTA permite estancias de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito.

El CBP indicó que quienes son o fueron ciudadanos estadounidenses pueden no ser elegibles para la ESTA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La regla no aparece publicada

La práctica no figura en la documentación pública de CBP. La FAQ oficial del ESTA se modificó por última vez en enero de 2025 y no menciona a los antiguos ciudadanos; tampoco hay aviso en el Federal Register ni criterios publicados.

La información procede de abogados que dicen haber recibido la confirmación de CBP, no de una norma. La Reed Amendment, vigente desde 1996, declara inadmisible a quien renunció a la ciudadanía para evitar impuestos; lo nuevo sería que la comprobación se hace de forma automática al solicitar el ESTA.

Los 22,500 ESTA rechazados por CBP

Desglosada, la cifra es un acumulado: según una página de CBP sobre las mejoras de seguridad del ESTA, desde agosto de 2008 la agencia denegó más de 22,500 solicitudes presentadas con un pasaporte denunciado como perdido o robado.

Quienes tienen pasaporte de un país del programa y ciudadanía estadounidense previa ya no pueden dar por hecho que ESTA los aceptará: conviene verificarlo antes del viaje.