El problema aparece cuando los gastos que la autoridad puede identificar no coinciden con los ingresos declarados.

Pagar una tarjeta de crédito en efectivo no está prohibido en México. Tampoco existe una cantidad de pagos que, por sí sola, haga que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicie una investigación, según explica Kardmatch.

El problema aparece cuando los gastos que la autoridad puede identificar no coinciden con los ingresos declarados. Ahí puede configurarse una discrepancia fiscal, un procedimiento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) con el que el SAT revisa las diferencias entre depósitos y gastos, e ingresos reportados y pide explicar de dónde salió el dinero.

Cuándo puede intervenir el SAT

El artículo 91 de la Ley del ISR permite aplicar el procedimiento a las personas físicas cuando las erogaciones de un año calendario superen los ingresos declarados o los que debieron declarar. Cuentan como erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes, los depósitos en cuentas bancarias e inversiones financieras y los pagos de tarjetas de crédito.

Por eso el problema no es pagar en efectivo, sino que el nivel de gastos no resulte compatible con los ingresos. Kardmatch da un ejemplo: con ingresos declarados de 120,000 pesos y gastos identificados por 250,000, hay una diferencia de 130,000 pesos que puede requerir explicación.

El problema no es pagar en efectivo, sino que el nivel de gastos no resulte compatible con los ingresos. Fuente: Shutterstock Kmpzzz

Qué pasa si el SAT detecta una discrepancia

La detección no implica una multa automática. La autoridad debe notificar mediante oficio el monto de las erogaciones detectadas, la información utilizada y la discrepancia resultante.

Desde el día siguiente a la notificación, la persona tiene 20 días para informar por escrito el origen de los recursos y ofrecer pruebas de que no son ingresos gravados. La autoridad puede pedir información adicional una sola vez. Si la discrepancia queda acreditada, las erogaciones sin justificar se presumen ingresos gravados y se determina el impuesto.

Qué dinero se puede justificar

No todo el dinero con que se paga una tarjeta es un ingreso nuevo. Puede provenir de ahorros, de un préstamo familiar o del reembolso de una compra pagada por otra persona. Lo relevante es poder documentar su procedencia.

En un préstamo familiar conviene conservar el contrato y los comprobantes; en un reembolso, los de la compra y del dinero recibido. El riesgo aumenta si se usan ingresos en efectivo no declarados. El punto central no es cuántas veces se paga en efectivo, sino poder demostrar el origen del dinero cuando la autoridad lo pide.