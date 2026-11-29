Una cocinera que ganaba $2,400 semanales en efectivo ganó un juicio laboral tras acreditar su despido injustificado y faltas en sus prestaciones.

Una empleada que trabajaba como cocinera en León, Guanajuato, fue despedida y acudió a la justicia para reclamar sus derechos laborales. En la resolución de un juicio laboral, el tribunal consideró acreditado que el despido fue injustificado y condenó a la empleadora a cubrir distintas prestaciones.

De esta manera, recibió una indemnización constitucional de $32,292 pesos, equivalente a 90 días de salario integrado. El caso también expuso incumplimientos relacionados con aportaciones de seguridad social, así como controversias sobre la jornada laboral y otros pagos que la trabajadora reclamó.

La compensación que ordenó la justicia para la empleada tras el despido

La sentencia pública del Poder Judicial del Estado de Guanajuato estableció el pago de $32,292 pesos por concepto de indemnización constitucional, una compensación equivalente a 90 días de salario integrado, prevista para los casos en los que se acredita un despido injustificado y corresponde el pago de esta prestación.

Sin embargo, esa cantidad no representó el total de la condena. El tribunal también ordenó cubrir otras prestaciones laborales reclamadas por la trabajadora, por lo que el monto total que debía pagar la empleadora fue superior a los $32,000 pesos.

Un tribunal en León, Guanajuato, ordenó pagar $32,292 de indemnización por despido injustificado, más prestaciones y aportes de seguridad social. Fuente: Magnific

¿Qué trabajo realizaba la empleada y cuánto ganaba?

De acuerdo con los hechos expuestos en la resolución, la mujer se desempeñaba como cocinera y percibía un salario semanal de $2,400 pesos, que le pagaban en efectivo.

La trabajadora sostuvo que realizaba sus labores de martes a domingo, de 7:00 a 17:00 horas, con media hora de descanso. Además, la sentencia refiere que la relación laboral había comenzado en junio de 2020 y que su antigüedad era de un año, siete meses y 27 días al momento considerado en el litigio.

El documento también indicó que había sido contratada por escrito y por tiempo indeterminado, por lo que no se trataba de un caso en el que el tribunal hubiera determinado que trabajaba sin contrato.

¿Por qué la justicia consideró que el despido fue injustificado?

La empleadora sostuvo que la trabajadora había renunciado, pero el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para desvirtuar el despido injustificado reclamado.

Además, la parte patronal no compareció al desahogo de pruebas ni exhibió la documentación laboral requerida durante el proceso, lo que generó presunciones favorables a la empleada en determinados aspectos de la controversia.

¿Qué otros pagos debía cubrir la empleadora?

Además de los 90 días de indemnización constitucional, la resolución contempló el pago de distintas prestaciones laborales, entre ellas:

Salarios vencidos

Prima de antigüedad

Aguinaldo

Vacaciones y prima vacacional

Horas extra reconocidas por el tribunal

Aportaciones relacionadas con la seguridad social.

La sentencia también abordó reclamos relacionados con descuentos que, según la trabajadora, se realizaban para el IMSS, INFONAVIT y AFORE, pero no eran enterados a las instituciones correspondientes. Ante la falta de pruebas de cumplimiento, el tribunal ordenó cubrir las aportaciones procedentes.