Los trabajadores que reciben una pensión conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 o la Ley del Seguro Social de 1997 no están sujetos a una modificación general derivada de este fallo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en 2024 que determinados trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tienen derecho a cobrar al mismo tiempo una pensión por jubilación contractual y otra por vejez.

La decisión quedó asentada en ese entonces en el Amparo Directo en Revisión 5192/2024 y señala que la jubilación contemplada en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), establecido en el contrato colectivo de trabajo del Instituto, ya incluye los beneficios correspondientes a la pensión de vejez.

En México, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones regula el retiro y las prestaciones económicas de los trabajadores. SCJN

No obstante, es importante aclarar que esta resolución no supone la eliminación de la doble pensión para el resto de los jubilados de México. El criterio judicial está dirigido únicamente a un sector específico de trabajadores del IMSS que se encuentra sujeto a dicho régimen.

¿Cuál fue la decisión de la Suprema Corte sobre el cobro de dos pensiones?

La Segunda Sala de la SCJN determinó que los trabajadores del IMSS que se jubilaron bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, acordado entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), no pueden recibir por separado una pensión contractual y otra de vejez.

El argumento de los ministros es que la jubilación otorgada por el contrato colectivo ya contempla los beneficios de la pensión de vejez, así como las ayudas asistenciales y las asignaciones familiares que correspondan.

En este sentido, el organismo, en su condición de empleador, tiene la obligación de cubrir la cantidad necesaria para completar el importe establecido en la jubilación contractual, pero no debe realizar dos pagos independientes por prestaciones que ya están contempladas dentro de un mismo beneficio.

¿Qué jubilados del IMSS están alcanzados por esta resolución?

El criterio de la Suprema Corte se aplica solo a los trabajadores y jubilados del IMSS que se encuentran incorporados al Régimen de Jubilaciones y Pensiones previsto en el contrato colectivo de trabajo del Instituto.

Por lo tanto, la resolución no implica cambios para los demás pensionados. Entre los sectores que no están alcanzados por esta determinación se encuentran:

Los pensionados que trabajaron en empresas privadas.

Los trabajadores de otras dependencias y organismos públicos que no pertenecen al IMSS.

Los jubilados cuyos derechos no están sujetos al régimen contractual analizado por la Corte.

Los demás pensionados del país que reciben sus prestaciones conforme a otros sistemas.

De esta manera, la decisión judicial se limita a determinar cómo deben integrarse y pagarse las prestaciones dentro del régimen específico del IMSS.

La Suprema Corte busca evitar la duplicación en el pago de prestaciones

La resolución de la Segunda Sala fue aprobada por unanimidad de los ministros presentes y tuvo como ponente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

De acuerdo con el criterio adoptado, impedir que los trabajadores comprendidos en este régimen cobren ambas prestaciones de manera independiente no representa una vulneración de su derecho a la seguridad social. Esto se debe a que la jubilación contractual por años de servicio ya incorpora los beneficios económicos correspondientes a la pensión de vejez , junto con otras prestaciones complementarias.

La Suprema Corte consideró que autorizar el cobro íntegro y simultáneo de ambas prestaciones supondría pagar dos veces beneficios que ya se encuentran incluidos en la jubilación.

En consecuencia, determinó que el IMSS debe cumplir con las obligaciones económicas establecidas en el contrato colectivo, pero sin duplicar el pago de conceptos que forman parte de una misma prestación.