El Artículo 8, fracción V, determina una cierta distancia al conducir que evita maniobras peligrosas y accidentes por acercamientos indebidos.

Los conductores que no respeten la distancia mínima de seguridad al manejar cerca de un ciclista pueden recibir multas económicas y puntos de penalización en la licencia. La medida está contemplada en el Reglamento de Tránsito CDMX, que establece una separación lateral de al menos 1.50 metros entre los vehículos motorizados y las bicicletas.

La disposición se encuentra en el Artículo 8, fracción V, del reglamento capitalino, publicado originalmente el 17 de agosto de 2015. Allí se establece que los conductores deben sobrepasar a otros vehículos únicamente por el lado izquierdo y mantener una distancia mínima de 1.50 metros cuando adelanten a ciclistas.

Conocer las disposiciones del Reglamento de Tránsito permite evitar multas y, principalmente, reducir los riesgos para los ciclistas que circulan por las calles de la Ciudad de México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta obligación busca reducir los riesgos de accidentes viales y proteger a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, en especial en calles y avenidas con circulación compartida.

¿Qué dice el reglamento de tránsito sobre los ciclistas?

La normativa señala: “Rebasar otro vehículo sólo por el lado izquierdo; en el caso de vehículos motorizados que adelanten a ciclistas, motociclistas, vehículos eléctricos personales o VEMEPE deben otorgar al menos la distancia de 1.50 metros de separación lateral” .

En concreto, el Artículo 8, fracción V, establece que los conductores deben rebasar a otros vehículos por el lado izquierdo y, cuando adelanten a ciclistas, motociclistas y otros vehículos contemplados en la disposición, mantener al menos 1.50 metros de distancia lateral.

No se trata de una recomendación, sino de una obligación prevista en el reglamento. Quienes no respeten esta indicación pueden recibir una sanción económica y puntos de penalización en su licencia.

¿De cuánto es la multa por pasar a menos de 1.50 metros de un ciclista?

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan esta disposición pueden recibir una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de tres puntos de penalización en la licencia de conducir.

Tomando como referencia el valor diario de la UMA de 2026, de 117.31 pesos, las sanciones representan los siguientes importes:

5 UMA: 586.55 pesos.

7 UMA: 821.17 pesos.

10 UMA: 1,173.10 pesos.

El monto específico dependerá de la sanción aplicada por la autoridad correspondiente.

Además, cuando la infracción es detectada mediante sistemas tecnológicos, la normativa contempla un punto de penalización a la matrícula vehicular, en lugar de los puntos asignados a la licencia.

¿Qué ocurre con los conductores del transporte público?

El Reglamento de Tránsito contempla disposiciones específicas para quienes conducen vehículos de transporte público de pasajeros.

En este caso, el Artículo 22, fracción II, establece que estos conductores deben compartir de forma responsable el espacio de circulación en los carriles de la extrema derecha con los ciclistas. Asimismo, cuando los rebasen, tienen que:

Mantener una separación lateral mínima de 1,50 metros Reducir la velocidad Tomar las precauciones necesarias

Los conductores que incumplan esta obligación pueden recibir una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la UMA vigente, además de tres puntos de penalización en la licencia de conducir.

Esta disposición busca reforzar las medidas de seguridad para los ciclistas, especialmente en sectores donde circulan colectivos y otros vehículos de transporte de pasajeros.