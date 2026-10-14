Sesión Pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió este 13 de octubre que los Lineamientos de Vida Saludable son compatibles con la Constitución y confirmó la legalidad de las restricciones a la venta y promoción de comida chatarra en las escuelas de México. La decisión respalda las medidas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública, SEP, promovidas y apoyadas por Claudia Sheinbuam y el secretario Mario Delgado para evitar problemas de sobrepeso, obesidad y enfermedades colaterales como la diabetes.

La resolución está vinculada con las disposiciones que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 21 de octubre de 2024 para promover una alimentación saludable en los planteles. En ese anuncio, la mandataria sostuvo: “En la medida que eduquemos, capacitemos y formemos, los papás y mamás no van a enviar comida chatarra a los niños”.

“El Pleno analizó específicamente la prohibición de vender y publicitar productos con sellos o leyendas del sistema de etiquetado frontal de advertencia dentro de las escuelas”, falló la SCJN.

Secretario de la SEP, Mario Delgado supervisa la alimentación de niños y niñas en las escuelas púbicas de México. SEP

Qué resolvió la Suprema Corte sobre la prohibición de comida chatarra

El Pleno de la SCJN resolvió los amparos en revisión 127/2026, 183/2026 y 91/2026, promovidos por empresas dedicadas a distribuir y comercializar alimentos y bebidas en instituciones educativas. Las compañías argumentaron que las restricciones afectaban su libertad de comercio, la libre concurrencia y otros derechos.

La Suprema Corte determinó que la Ley General de Educación faculta a las autoridades educativas y sanitarias para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas dentro de los planteles, con base en criterios nutrimentales. Por ello, concluyó que los lineamientos se ajustan al marco legal vigente.

El tribunal también estableció que las disposiciones pueden aplicarse en instituciones de educación media superior y superior, incluso cuando sus estudiantes sean mayores de edad. La SCJN consideró que el Estado mantiene la obligación de proteger el derecho a la salud y promover una alimentación adecuada en los espacios educativos.

La resolución precisó que las restricciones se limitan a los productos ofrecidos dentro de las escuelas y no impiden su comercialización fuera de ellas. La Suprema Corte también determinó que los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de los lineamientos no eximen a los proveedores de cumplir la normativa vigente, salvo las excepciones previstas en el régimen transitorio.

Plenario de la Suprema Corte de México | Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. SCJN

La SEP celebra el fallo y confirma que las restricciones continúan

Tras conocer la resolución, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, celebró la decisión favorable a la dependencia y destacó que la prohibición de vender y promover comida chatarra prevalece en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, desde educación inicial hasta superior.

Delgado Carillo afirmó que la resolución “fortalece la construcción de entornos escolares saludables” y respalda las medidas destinadas a proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La SEP recordó que los lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024 y que, desde entonces, la dependencia enfrentó 139 medios de impugnación para defender su legalidad.