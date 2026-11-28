El StairMaster trabaja piernas y glúteos y mejora el cardio, pero no reemplaza a las pesas para ganar fuerza, explica Ángela Isla.

Subir escaleras, caminar con inclinación y entrenar con pesas son actividades que pueden aportar distintos beneficios para la salud, especialmente después de los 50 años. Sin embargo, terminar agotada después de una sesión de cardio no significa necesariamente que se haya desarrollado la fuerza muscular.

Así lo explica Ángela Isla, entrenadora personal y fundadora de BYAI, en el sitio Telva. Precisamente, advierte sobre la importancia de incorporar ejercicios de fuerza a la rutina de las mujeres, particularmente durante la menopausia, y explica qué máquina conviene elegir para mejorar la resistencia física.

¿Por qué subir escaleras no reemplaza al entrenamiento de fuerza?

El StairMaster, también conocido como máquina de escaleras, permite trabajar intensamente las piernas y los glúteos. Cada escalón exige impulsar el peso corporal hacia arriba, lo que involucra principalmente los cuádriceps y los glúteos.

Sin embargo, este esfuerzo no equivale a realizar una sesión específica de fuerza. “Podemos subir escaleras durante una hora y terminar agotadas, pero eso no equivale a haber realizado una sesión de fuerza”, explica Isla en una entrevista publicada por Telva el 22 de noviembre de 2026.

La diferencia está en el tipo de entrenamiento: mientras las escaleras y la cinta inclinada trabajan principalmente la resistencia cardiovascular, las pesas permiten aplicar una resistencia específica y progresiva para desarrollar la fuerza muscular. Por eso, ninguna de las dos máquinas sustituye al entrenamiento con cargas.

Entrenar con pesas aporta resistencia progresiva para ganar fuerza muscular, clave tras los 50 y en la menopausia, según Ángela Isla. Fuente: Magnific

¿Qué ejercicio conviene hacer después de los 50 años?

La edad no debería ser el único factor para elegir una actividad física. Según Isla, es necesario considerar la condición física, la experiencia previa y los objetivos de cada persona.

“La edad por sí sola no determina nuestra capacidad física. Lo que realmente importa es nuestra condición, nuestra experiencia entrenando y nuestros objetivos”, señala la entrenadora.

En el caso de las mujeres durante la menopausia, recomienda combinar el ejercicio aeróbico con sesiones regulares de fuerza. De esta manera, no solo se trabaja la resistencia, sino que también se estimula la musculatura.

¿Cómo empezar a entrenar si tienes más de 50 años?

Para las mujeres que comienzan desde cero, Isla recomienda iniciar con caminatas en cinta inclinada de dos o tres días por semana, durante 15 a 25 minutos, con una pendiente del 3 al 5 % y a un ritmo que permita mantener una conversación.

“Si tuviera que elegir una sola máquina para una mujer de más de 50 años que empieza desde cero, probablemente elegiría la cinta inclinada por su facilidad para regular el esfuerzo y progresar”, afirma.

En el caso del StairMaster, aconseja comenzar con sesiones de 5 a 10 minutos, sin apoyarse en las barras, y aumentar gradualmente la duración o la intensidad.

Además, recomienda incorporar al menos dos sesiones semanales de entrenamiento de fuerza. La combinación de cardio y pesas permite trabajar diferentes capacidades físicas sin confundir el cansancio con el desarrollo muscular.