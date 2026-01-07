Luego de que el Gobierno capturara al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en una operación de sustracción nunca antes vista en el continente americano, Donald Trump continúa con sus medidas de avance geopolítico en la región y mostró sus intenciones de anexar el territorio de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos “Trump dejó en claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional, esto resulta vital para disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico”, resaltó Karoline Leavit, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Donald Trump

¿Por qué EE.UU. quiere Groenlandia y qué opciones analiza?

Según precisó la vocera del presidente, su equipo discute “una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior”. En tres las opciones, estarían analizando la posible utilización del ejército.

“Utilizar el ejército de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, le dijo la vocera a la agencia estatal china Xinhua, en una contestación por email.

Según las propias palabras de Trump, Estados Unidos “necesita Groenlandia” por “motivos de seguridad nacional y la libertad en el mundo, no por los minerales”, había dicho en una entrevista que le hicieron en su residencia de Palm Beach, en Florida.

Groenlandia

La principal razón por la que Estados Unidos quiere tener a Groenlandia dentro de su territorio es por el alto tránsito de barcos rusos y chinos en una zona clave que conecta Europa occidental con América del Norte.

“Si observas la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para la seguridad nacional. Tiene que ser nuestra”, insistió el mandatario.

La respuesta de Dinamarca y Europa ante la amenaza

Por su parte, la contestación del Gobierno dinamarqués fue contundente y negó la posibilidad de que Estados Unidos compre o apropie a la fuerza el territorio que pertenece al Reino de Dinamarca desde 1959.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen sorprendió con una postura moderada y destacó que necesitan “una cooperación muy estrecha con los estadounidenses”. “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano”, declaró.

Según su oficina, tras el anuncio mantuvo una extensa conversación telefónica sobre Groenlandia con el próximo presidente de Estados Unidos.

Primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen

Si bien el territorio pertenece geográficamente a Norteamérica, pero políticamente a Europa, la posibilidad de que el miembro más fuerte de la OTAN intente anexarlo por la fuerza generó alarma entre líderes europeos, quienes compararon la situación con la estrategia de Vladimir Putin en Ucrania.

Según el canciller alemán, Olaf Scholz, “el principio de inviolabilidad de las fronteras se aplica a todos los países, independientemente de si se encuentran al este o al oeste”,

Por su parte, Rusia reaccionó y utilizó la advertencia para legitimar sus anexiones en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sugirió consultar a la población de Groenlandia sobre su futuro.

Dinamarca aumenta el gasto militar en Groenlandia ante la presión de Donald Trump

En respuesta a las intenciones de Trump de comprar o anexar Groenlandia, el gobierno danés anunció este martes un aumento histórico en el gasto de defensa para su territorio de ultramar ubicado en una zona estratégica del ártico.

En tanto, el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, confirmó que la inversión se trata de un paquete millonario: “Una cantidad de dos dígitos en miles de millones” en coronas, lo que equivale a al menos US$ 1.500 millones.

Poulsen reconoció la coincidencia temporal del anuncio con las declaraciones de Trump y afirmó que “el momento en el que tiene lugar este anuncio es una ironía del destino”.

¿Por qué Groenlandia pertenece a Dinamarca?

Tras la desaparición de los asentamientos vikingos en el siglo XV, Groenlandia quedó prácticamente aislada. Durante siglos, la isla mantuvo vínculos intermitentes con Noruega, pero la unión política cambió en el contexto de las monarquías escandinavas.

En 1814, el Tratado de Kiel disolvió la unión entre Dinamarca y Noruega. Como parte del acuerdo, Dinamarca conservó Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe, mientras Noruega pasó a estar bajo dominio sueco. Desde entonces, Groenlandia quedó bajo soberanía danesa.

Durante el siglo XX, la relación se consolidó:

En 1953, Groenlandia dejó de ser colonia y se convirtió en parte integral del Reino de Dinamarca.

En 1979, obtuvo autonomía interna mediante el Estatuto de Autonomía, ampliada en 2009 con el Acta de Autogobierno, que le otorga control sobre la mayoría de sus asuntos internos, aunque Dinamarca mantiene competencias en defensa, política exterior y moneda.

Hoy, Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, con su propio parlamento y gobierno, pero funciona bajo soberanía danesa en cuestiones estratégicas.