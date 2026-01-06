Se acerca un diluvio universal y hay alerta por tormentas eléctricas durante 72 horas: todas las zonas afectadas Fuente: Shutterstock

En medio de las altas temperaturas que se presentaron en diferentes regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se aproximan tres días consecutivos de severas tormentas y fuerte actividad eléctrica.

Anunciaron lluvias por 72 horas: dónde será el diluvio

A través del sistema de pronóstico extendido, el SMN alertó por la presencia de intensas lluvias en la provincia de Tucumán. Las tormentas, por su parte, están pronosticadas para el jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de enero.

Por su parte, las regiones afectadas son, principalmente, en la capital de Tucumán y las zonas aledañas al centro de la provincia.

Asimismo, las tormentas traerán una considerable baja en las temperaturas, las cuales descenderán desde 35 grados a 25 de máxima.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las zonas afectadas

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la llegada de nuevas tormentas en diferentes puntos del país, principalmente en la zona de cuyo.

En este sentido, el SMN informó que en Mendoza, San Juan y La Rioja rige la alerta meteorológica amarilla por lluvias de variada intensidad, la cual estará acompañada de ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y una acumulación de agua de entre 20 y 50 mm.

Dónde hay alerta amarilla por tormentas

Mendoza : General Alvear, Zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo.

San Juan : Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid, Zona baja de Jáchal.

La Rioja: Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid.

¿Cómo funcionan las alertas meteorológicas del SMN?

Una alerta meteorológica es un sistema que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional para informar y advertir a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos climáticos que pueden generar riesgos.

El sistema de alertas se organiza en cuatro niveles, identificados por colores, según la intensidad y peligrosidad del fenómeno previsto. Cada uno de ellos indica el grado de riesgo y la necesidad de atención por parte de la población.

Alerta meteorológica verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos, por lo que las actividades pueden desarrollarse con normalidad.

Alerta meteorológica amarilla: se prevén posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta meteorológica naranja: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta meteorológica roja: se anticipan fenómenos meteorológicos excepcionales, con alto potencial de provocar emergencias o desastres.

Estas alertas permiten a la población mantenerse informada y actuar con responsabilidad ante condiciones climáticas adversas.