El Gobierno de los Estados Unidos lanzará el 4 de julio un nuevo beneficio oficial: las Trump Accounts, cuentas de ahorro e inversión con ventajas impositivas diseñadas para menores de edad. El Departamento del Tesoro depositará u$s 1.000 de capital inicial en cada cuenta elegible y cerca de 6 millones de niños ya fueron inscriptos antes del lanzamiento.

Lo que hace especial a este beneficio es que, por primera vez, los menores podrán comenzar a ahorrar para su jubilación sin necesidad de tener ingresos propios. Hasta ahora, eso era imposible bajo las reglas del sistema financiero estadounidense.

¿Cómo funciona el nuevo beneficio del Gobierno?

Las Trump Accounts —también llamadas cuentas 530A— funcionan como una cuenta de ahorro donde el dinero crece sin pagar impuestos hasta que el niño cumple 18 años. Familiares, empleadores y organizaciones benéficas pueden hacer aportes.

¿Quién puede aportar y cuánto?

Padres, abuelos y tutores: hasta u$s 5.000 por año en dólares post-impuestos.

Empleadores: hasta u$s 2.500 por año, dentro del límite de u$s 5.000.

Organizaciones benéficas y gobiernos locales: pueden aportar sin límite anual.

Tesoro de EE.UU.: deposita u$s 1.000 de capital inicial por cuenta elegible.

Al cumplir 18 años, el titular puede seguir administrando la cuenta bajo las reglas de una IRA tradicional. Los retiros antes de los 59½ años tienen penalización, salvo excepciones como compra de vivienda o gastos educativos.

Familiares, empleadores y organizaciones benéficas pueden hacer aportes. rafastockbr

¿Quiénes pueden acceder y cómo acumular una fortuna para la jubilación?

Cualquier menor de edad en los Estados Unidos puede abrir una Trump Account. El mayor beneficio a largo plazo es la posibilidad de convertir esos fondos en una cuenta Roth IRA, donde el dinero crece y se retira libre de impuestos en la jubilación.

La clave está en hacer esa conversión cuando el titular sea joven y tenga ingresos bajos, ya que el impuesto a pagar en ese momento será mínimo. En 2026, si el monto convertido no supera los u$s 16.100, el titular podría no adeudar impuestos federales. Sin embargo, hay un riesgo a tener en cuenta: los menores de 18 años y algunos dependientes de hasta 24 años que conviertan más de u$s 2.700 podrían tributar a la tasa impositiva de sus padres, que llega hasta el 37%.

Lo que hay que saber antes de abrir una cuenta