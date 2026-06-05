Por primera vez en más de una década, Amazon le quitó a Walmart el puesto número uno en el Fortune 500, el ranking anual que mide a las empresas estadounidenses más grandes por ingresos totales. La compañía fundada por Jeff Bezos facturó u$s 717 mil millones en 2025, superando los u$s 713 mil millones de Walmart y poniendo fin a 13 años de dominio ininterrumpido del gigante de los supermercados.

La última edición del listado, publicado por la revista Fortune, ubica a Amazon en el primer lugar, seguido por Walmart y UnitedHealth Group. Es la primera vez desde 2012 que Walmart cae del tope de la lista y solo cuatro empresas en toda la historia del ranking han ocupado esa posición: Amazon, Walmart, ExxonMobil y General Motors.

¿Por qué Amazon superó a Walmart y se convirtió en la empresa más elegida?

Amazon no desplazó a Walmart solo por sus ventas minoristas: lo hizo gracias a un modelo de negocios diversificado que va mucho más allá del comercio electrónico. Sus ingresos crecieron un 12% interanual, más del doble del crecimiento del 5% registrado por Walmart en el mismo período.

Los pilares que impulsaron ese salto son concretos y medibles:

Amazon Web Services (AWS): generó u$s 129 mil millones en ingresos, con un crecimiento del 20% respecto al año anterior.

Publicidad digital: la división de anuncios de Amazon superó los u$s 68 mil millones en facturación.

E-commerce y servicios a vendedores terceros: mantuvieron el crecimiento sostenido del negocio minorista central.

Mientras Walmart sigue siendo el líder indiscutido en comercio minorista físico dentro de Estados Unidos, Amazon construyó un ecosistema digital de alto margen que ningún competidor ha podido replicar.

Amazon no desplazó a Walmart solo por sus ventas minoristas: lo hizo gracias a un modelo de negocios diversificado que va mucho más allá del comercio electrónico. Dreamstime

¿Qué significa este cambio para los consumidores y el mercado?

El desplazamiento de Walmart en el Fortune 500 no implica que la cadena de supermercados haya perdido relevancia para los compradores cotidianos: sus tiendas físicas siguen siendo las más visitadas del país.

Lo que cambió es el peso económico total de cada empresa, medido en ingresos anuales.

Para los consumidores, el ascenso de Amazon refleja un patrón claro de comportamiento: cada vez más hogares en Estados Unidos combinan las compras en tienda con el comercio electrónico, los servicios de suscripción como Prime y el consumo de productos digitales .

Amazon debutó en el Fortune 500 en el puesto 492 hace poco más de dos décadas; hoy lidera la lista más influyente de la economía estadounidense.