El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó su histórico interés por Groenlandia luego de la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca confirmó que evalúa “una variedad de opciones” para avanzar sobre el territorio ártico y no descarta el uso de las Fuerzas Armadas, lo que generó una fuerte tensión diplomática con Dinamarca y Europa.

“El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, indicó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este martes en un comunicado.

El documento agrega que Trump y su equipo están evaluando distintas alternativas para alcanzar este objetivo de política exterior.

Palm Beach (United States), 04/01/2026.- US President Donald Trump speaks during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, USA, 03 January 2026. Venezuelan President Nicolas Maduro has been charged in the US after he was captured and flown out of Venezuela, following a series of airstrikes that mark an extraordinary escalation in the Trump administration's months-long campaign against the country.

Donald Trump quiere adquirir Groenlandia: punto por punto, las opciones que analiza

1. Compra directa del territorio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en una reunión reservada con legisladores del Congreso que la administración de Trump está considerando comprar Groenlandia.

Esta opción, aunque no detallada en sus términos específicos, se presenta como la alternativa diplomática preferida frente a una intervención militar.

Trump tiene experiencia como promotor inmobiliario en Nueva York, y uno de sus principales enviados diplomáticos, Steve Witkoff, comparte esa trayectoria. Esta aproximación transaccional al territorio refleja la visión del presidente sobre la política exterior.

2. Presión diplomática y económica

La administración de Trump podría intensificar la presión sobre Dinamarca a través de canales diplomáticos, aunque esta opción enfrenta resistencia tanto del gobierno danés como de la propia Groenlandia.

El Departamento de Estado de EE.UU. ya solicitó en los últimos meses un análisis detallado de los recursos sin explotar en la isla.

3. Acción militar

La Casa Blanca dejó explícito que “el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”.

Esta alternativa, aunque extrema, no ha sido descartada por Trump, quien ya en marzo de 2025 advirtió en un discurso ante el Congreso: “Creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra, lo vamos a conseguir”.

La reciente operación en Venezuela demostró que la administración Trump está dispuesta a usar la fuerza militar para defender lo que considera intereses de seguridad nacional, incluso sin consenso internacional.

4. Negociaciones tripartitas

Groenlandia solicitó formalmente una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio tras las declaraciones de la Casa Blanca. Esta apertura podría generar un canal de negociación directa entre Estados Unidos, Dinamarca y el gobierno autónomo de Groenlandia, aunque el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha sido categórico en rechazar cualquier anexión.

Por qué Groenlandia es estratégicamente clave

Ubicación geopolítica privilegiada

Groenlandia ocupa una posición estratégica entre Estados Unidos, Europa y Rusia, sobre la llamada brecha GIUK (Groenlandia-Islandia-Reino Unido), un paso marítimo que conecta el Ártico con el océano Atlántico. Esta ubicación la convierte en un punto de control naval fundamental.

Riqueza en recursos naturales

La isla posee yacimientos considerables de petróleo, gas y minerales de tierras raras, elementos críticos para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y equipamiento militar. El dominio chino sobre la industria de tierras raras hace que estos recursos sean especialmente valiosos para Estados Unidos.

El derretimiento del hielo ártico debido al cambio climático podría hacer estos recursos más accesibles y abrir nuevas rutas marítimas navegables durante más tiempo al año, reconfigurando el comercio global.

Competencia con China y Rusia

Trump justificó su interés afirmando que “Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”. La creciente presencia de estas potencias en el Ártico es vista por Washington como una amenaza directa a su seguridad nacional.