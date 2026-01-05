NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 3: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brinda una conferencia de prensa tras la captura del dictador Nicolás Maduro. FOTO: FOTOSPUBLICAS

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia contra Cuba al asegurar que el gobierno de la isla atraviesa un momento crítico. Sus declaraciones volvieron a colocar a Cuba en el centro de la agenda internacional y reavivaron las tensiones políticas en América Latina.

“Cuba está a punto de caer”, afirmó Trump ante periodistas, al vincular la fragilidad del régimen cubano con la pérdida de su principal respaldo económico tras los hechos ocurridos en Caracas. La frase generó preocupación regional y abrió interrogantes sobre los próximos pasos de Washington.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Cuba después de la intervención en Venezuela?

El presidente estadounidense sostuvo que la situación de Cuba es “insostenible” debido a su histórica dependencia del petróleo venezolano. Según Trump, la caída del gobierno de Nicolás Maduro dejó a la isla sin ingresos suficientes para sostener su economía y su sistema energético.

Consultado sobre una posible intervención militar, Trump evitó confirmarla y sugirió que no sería necesaria. En ese sentido, indicó que el colapso podría producirse como consecuencia de la propia crisis interna que atraviesa el país caribeño.

¿Por qué la caída del gobierno venezolano impacta directamente en Cuba?

Durante más de 25 años, Venezuela fue uno de los principales aliados políticos y económicos de Cuba. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el envío de petróleo en condiciones preferenciales permitió a La Habana sostener su sistema energético y obtener divisas mediante la reventa de crudo.

La interrupción de esos envíos, tras la captura de Nicolás Maduro, profundiza una crisis ya marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible. Especialistas advierten que, sin ese respaldo, el margen de maniobra del gobierno cubano se reduce de forma considerable.

¿Cuál es la postura de Estados Unidos frente a un posible cambio político en Cuba?

Dentro de la administración de Donald Trump conviven sectores que impulsan una línea dura frente al gobierno cubano. Entre ellos se destaca el secretario de Estado Marco Rubio, quien desde hace años sostiene que el debilitamiento del régimen venezolano impacta directamente en la estabilidad política de la isla.

Esa visión volvió a ganar peso tras los acontecimientos en Caracas. Para algunos funcionarios estadounidenses, la presión económica y la pérdida de aliados estratégicos podrían acelerar cambios internos en Cuba sin necesidad de una intervención militar directa.

¿Cómo respondió el gobierno cubano a las declaraciones de Trump?

Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla advirtió que la situación actual representa un “dilema existencial” para la supervivencia del país y denunció las presiones de Washington sobre la región.

En foros internacionales, el gobierno cubano llamó a los países de América Latina y el Caribe a mantener una posición común y alertó que la intervención en Venezuela constituye un precedente peligroso para la estabilidad regional.

¿Puede producirse un colapso del régimen cubano en el corto plazo?

Pese a las advertencias de Donald Trump, analistas coinciden en que un agravamiento de la crisis económica no garantiza un cambio político inmediato. Ricardo Zúñiga, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y uno de los negociadores del acercamiento con Cuba durante el gobierno de Barack Obama, sostuvo que “la situación puede empeorar sin una revuelta”

En la misma línea, Carlos Alzugaray Treto, exdiplomático cubano y crítico del régimen, afirmó que “la mayoría de la gente quiere un cambio, pero lo quiere aquí, no impuesto desde afuera”. De esta forma, reflejó el rechazo generalizado a una intervención extranjera.

A su vez, el politólogo Michael Bustamante, profesor de la Universidad de Miami, advirtió que la estructura política de la isla hace poco probable una transición rápida, aun en un escenario de fuerte deterioro económico.

¿Qué advertencias lanzó Trump a Colombia, México y Cuba tras la captura de Maduro?

Además de apuntar contra Cuba, Trump extendió sus advertencias a otros países de América Latina tras la captura de Nicolás Maduro. El presidente estadounidense vinculó a Colombia y México con el narcotráfico y volvió a señalar a la isla como un caso “similar” al venezolano, al afirmar que Washington está dispuesto a actuar frente a gobiernos que considera una amenaza.

En ese marco, Trump lanzó duras críticas contra el presidente colombiano Gustavo Petro. “Tiene laboratorios de cocaína, tiene fábricas donde producen cocaína y la envían a Estados Unidos... así que tiene que cuidarse el trasero”, advirtió el mandatario, en una nueva escalada verbal que profundiza la tensión regional.