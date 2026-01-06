El Gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, informó que financiará con hasta u$s 500 millones a un importante país de Latinoamérica para potenciar su desarrollo estructural.

A través de un programa económico de fondos no reembolsables buscan impulsar proyectos estratégicos y mejorar sus relaciones bilaterales con la nación.

El país de Latinoamérica que recibirá apoyo económico de Estados Unidos

El Gobierno norteamericano anunció que sumaron a Ecuador al “programa compacto”, proyecto impulsado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC). La iniciativa está diseñada para financiar infraestructura a gran escala, reformas institucionales y modernización económica para potenciar la competitividad entre los beneficiarios.

Los montos desembolsados oscilan entre los u$s 300 milllones y u$s 500 millones. A diferencia de otros mecanismos de financiamiento, no se trata de un préstamo ni generan deuda externa. En la misma línea, no producen intereses ni representan un compromiso de pago a futuro. Esta herramienta de cooperación es clave para impulsar economías emergentes como la ecuatoriana.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador destacaron que la elección de incluirlos responde a avances en la estabilidad fiscal, mejoras en la gobernabilidad y el fortalecimiento en la relación estratégica entre ambos países.

El directorio de la MCC, presidido por Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, destacó el compromiso de Ecuador con la seguridad regional y la prosperidad compartida.

Cómo sigue el proyecto de desembolso de dinero

Al ser seleccionado para formar parte del programa, Ecuador pasará a una fase de diseño técnico durante un periodo de entre 12 y 24 meses. El Gobierno deberá cumplir ciertas tareas como son:

Identificar sectores prioritarios para las inversiones

Presentar proyectos con sustento técnico y económico

Demostrar impacto social y viabilidad a largo plazo

Una vez que sean aprobados, los fondos se desembolsarán durante cinco años seguidos.

El acceso a este tipo de donaciones sin compromiso financiero posiciona a Ecuador como uno de los principales referentes de la Latinoamérica. Analistas del programa destacan que el desembolso será clave para la inversión pública y la generación de puestos de trabajo.

En la misma línea, refuerza el acuerdo bilateral entre ambos países y su compromiso para el desarrollo, seguridad y crecimiento sostenible.