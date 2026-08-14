En esta noticia
La normativa migratoria argentina, administrada por el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Alejandra Monteoliva, establece una regulación fundamental para los argentinos que poseen doble nacionalidad. Es importante señalar que, aun cuando dispongan de un pasaporte extranjero válido, no les es permitido abandonar el país únicamente con ese documento.
La disposición oficial contenida en la Ley de Migraciones N° 25.871, ratificada por el Decreto 366/2025, estipula que todos los ciudadanos argentinos deben acreditar su identidad como ciudadanos argentinos al momento de egresar e ingresar del país, sin excepciones.
Qué pide Migraciones a los argentinos para ingresar y egresar del país
La Dirección Nacional de Migraciones determina que los argentinos naturalizados en otras naciones son considerados argentinos a todos los efectos, a pesar de poseer pasaporte extranjero debido a convenios de doble nacionalidad, como los establecidos con Italia y España.
Por tal motivo, al salir del país, es obligatorio presentar documentación argentina. Esto incluye:
- DNI
- Libreta Cívica o de Enrolamiento
- Cédula de Identidad
La nacionalidad argentina se mantiene, incluso con otra ciudadanía
La legislación argentina, fundamentada en la Ley de Nacionalidad, establece que la nacionalidad no se pierde aun cuando se adquiera otra.
Esto significa que, para el Estado argentino, un individuo continúa siendo argentino a pesar de poseer múltiples ciudadanías. Por lo tanto, el pasaporte extranjero no sustituye al DNI.
Adicionalmente, la Disposición 2742/2009 indica que, para salir del país, es necesario presentar documentación argentina válida en la mayoría de las ocasiones.
Argentinos en controles migratorios: Obligación de documentación válida
La Disposición 2742/2009 establece un principio fundamental: todos los ciudadanos argentinos, aun aquellos que posean doble nacionalidad, serán considerados argentinos en controles migratorios.
En consecuencia, al momento de ingresar o salir del país, deberán utilizar la documentación argentina pertinente. Solo en circunstancias excepcionales, como en el caso de estadías menores a 180 días, se podrá aceptar otro tipo de documentación.
Qué sucede al entrar con una nacionalidad distinta
La normativa también contempla el ingreso al país con pasaporte extranjero. En dichos casos, Migraciones puede sellar el documento con la leyenda “ARGENTINO”.
Asimismo, incluso cuando se haya ingresado solo con pasaporte extranjero, la salida del país requiere acreditar la identidad argentina con documentación válida.
Sin embargo, ese procedimiento no modifica la obligación al momento de salir y la exigencia de presentar documentación argentina se mantiene vigente.