En los últimos cinco años, el empleo monotributista creció mucho más que el asalariado registrado en Argentina. Entre 2021 y 2026, los inscriptos en el régimen simplificado aumentaron 22%, frente a un 4,7% del empleo en relación de dependencia, según Argendata-Fundar.

Una situación similar ocurre entre las personas que aportan al sistema previsional: según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los monotributistas que aportan a la jubilación y a la obra social crecieron 29,8% entre mayo de 2021 y mayo de 2026, y ya son 2,2 millones.

Este cambio importa para el financiamiento de las jubilaciones, ya que no todos los trabajadores aportan lo mismo. Una investigación del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana analizó cuánto contribuye cada grupo y calculó cuántos monotributistas hacen falta para financiar una sola jubilación.

Cuánto aporta un monotributista al sistema previsional

El sistema previsional argentino tiene actualmente 10,3 millones de aportantes y 7,5 millones de beneficios.

Dentro de los trabajadores que realizan aportes, el monotributo ganó más peso: en marzo de 2026 representaba más del 20% de los aportantes, frente al 9% registrado en 1998.

De esta manera, el monto que ingresa al sistema varía según el régimen laboral: el IERAL calculó que el aporte previsional promedio equivale al 11,2% del ingreso de un asalariado registrado, al 5,2% en el caso de un autónomo y apenas al 1,1% para un monotributista.

En términos nominales, el aporte previsional promedio de un trabajador asalariado registrado alcanzaba los $187.098 mensuales en marzo de 2026, mientras que el de un monotributista rondaba los $19.215.

Con esos valores, el estudio estimó que se necesitan casi 23 monotributistas para financiar una jubilación mínima con bono , frente a 2,4 asalariados registrados.

¿Los aportes de los monotributistas alcanzan para una jubilación mínima? Qué dice el estudio

Cuánto debería aportar un monotributista para llegar a la jubilación mínima, según IERAL. (Fuente: Archivo). fizkes

Otro estudio de IERAL plantea una situación hipotética: si cada trabajador guardara sus aportes durante toda su vida laboral y luego utilizara ese dinero para financiar su jubilación, ¿cuánto podría cobrar por mes?

El cálculo contempla aportes durante 10, 20, 30 y 40 años. Para simplificar la comparación, el IERAL supone que ese fondo conserva su poder de compra frente a la inflación, pero no obtiene una ganancia adicional. También utiliza distintas edades de retiro y expectativas de vida para hombres y mujeres.

Según determinó el estudio, incluso después de 40 años de aportes, ninguna categoría del monotributo alcanza a financiar por sí sola una jubilación equivalente al haber mínimo de $489.776 tomado como referencia para agosto de 2026.

Cuánto más tendría que aportar un monotributista de categoría A para alcanzar la jubilación mínima

El IERAL hizo otro cálculo para determinar qué aporte mensual sería necesario para que un trabajador de categoría A pudiera financiar un haber equivalente a la jubilación mínima después de 40 años.

Para una mujer, el estudio estima que el aporte previsional mensual debería pasar de $18.247 a $160.298. Para un hombre que además contempla una pensión para su cónyuge, debería subir de $18.247 a $150.600.

En términos porcentuales, esos valores representan aumentos del 778% para la mujer y del 725% para el hombre .

Cuántos monotributistas hacen falta para financiar una jubilación

El IERAL también analizó el problema desde otra perspectiva: en lugar de preguntarse cuánto podría financiar una persona con sus aportes, calculó cuántos trabajadores son necesarios para sostener una jubilación con los aportes que realizan actualmente.

En marzo de 2026, el aporte previsional promedio de un monotributista era de aproximadamente $19.215 mensuales, mientras que el de un asalariado registrado rondaba los $187.098.

Por esa diferencia, el estudio estimó que para financiar una jubilación mínima con bono se necesitan aproximadamente 23 monotributistas , frente a 2,4 trabajadores asalariados registrados. Para financiar una jubilación promedio, la relación asciende a casi 34 monotributistas frente a 3,5 asalariados registrados.

La comparación sirve para mostrar la diferencia entre el aporte promedio de cada régimen y el costo de las prestaciones previsionales.

La importancia de estos datos para el futuro de las jubilaciones

El monotributo tiene hoy un peso mucho mayor dentro del sistema previsional que décadas atrás.

Según el IERAL, los monotributistas que realizan aportes al SIPA pasaron de 513.000 en 1998 a 2,2 millones en marzo de 2026. Su participación dentro del total de aportantes pasó del 9% a más del 20%.

Para el IERAL, este cambio se analiza junto a otros factores que presionan al sistema, como la informalidad laboral y el envejecimiento de la población. Según el informe, el SIPA cuenta con 10,3 millones de aportantes y 7,5 millones de beneficios.

El contexto puede cambiar a medida que evoluciona la estructura del mercado laboral y la población argentina, dos variables que tendrán un impacto directo en la cantidad de trabajadores que aportan y en la cantidad de personas que reciben una jubilación.