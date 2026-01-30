La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (DNRP) formalizó una actualización integral en el diseño y características del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino .

Lo hizo a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

La medida, que comenzará a aplicarse desde el sábado, responde a la necesidad de alinearse con la Normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) Nº 9303/2015/2021, que establece requisitos técnicos y de seguridad para documentos de viaje de lectura mecánica.

Cambia el DNI electrónico: las nuevas actualizaciones

El cambio más importante está en el soporte material del DNI, que ahora será una tarjeta de policarbonato multicapas con grabado láser, impresión a chorro de tinta y un chip de lectura sin contacto.

Este nuevo documento electrónico permitirá no solo una identificación más segura, sino también el desarrollo progresivo de aplicaciones vinculadas a la identidad digital y la posibilidad de realizar firmas electrónicas.

El chip incorporado almacenará datos biométricos del titular y facilitará los procesos de verificación de identidad sin necesidad de recurrir exclusivamente a sistemas biométricos en línea.

Las nuevas especificaciones técnicas contemplan diferenciaciones según edad y nacionalidad del portador.

Cambia el pasaporte: 34 páginas y hoja de policarbonato

La modificación del pasaporte argentino, reglamentada por la disposición 55/2026, introduce cambios tanto en su estructura como en sus medidas de seguridad.

El nuevo formato tendrá 34 páginas en lugar de las 32 actuales, y su hoja de datos personales estará confeccionada en policarbonato con personalización mediante grabado láser, una tecnología que dificulta significativamente la falsificación y la suplantación de identidad.

Según lo especificado en las normas oficiales, el objetivo principal de esta actualización es fortalecer la protección de los datos personales de los ciudadanos y extranjeros que posean un pasaporte argentino, dotándolo de mayor confiabilidad y facilitando su reconocimiento en puntos de control migratorio internacionales.

El documento seguirá manteniendo el chip electrónico que permite la lectura automatizada de datos, cumpliendo así con los estándares de seguridad exigidos por la comunidad internacional.

¿Cuál es la vigencia de documentos anteriores?

Una de las cuestiones centrales que las autoridades del DNRP aclararon en ambas disposiciones es que los documentos emitidos con anterioridad al 1° de febrero de 2026 mantendrán su plena validez hasta la fecha de vencimiento consignada en cada uno.

Esta decisión garantiza que los millones de DNI y pasaportes ya expedidos bajo las especificaciones anteriores continúen siendo aceptados tanto en territorio nacional como en el exterior, salvo que una disposición legal futura establezca lo contrario.

En línea con la optimización de recursos del Estado, el DNRP informó que durante el proceso de transición se continuará utilizando el stock de insumos disponibles hasta su agotamiento total.

Esto implica que, en las primeras semanas posteriores a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones, podrán coexistir ambos formatos de documentos, sin que ello implique ninguna diferencia en términos de validez legal o funcionalidad.

Desde el organismo destacaron que estos cambios posicionan a Argentina en la vanguardia internacional en materia de emisión de documentos de alta seguridad.

La incorporación de tecnología de punta en documentos de identidad no solo mejora la protección contra la falsificación, sino que también facilita la interoperabilidad con sistemas digitales de otros países, un factor cada vez más relevante en un contexto de creciente movilidad global y digitalización de servicios públicos.

Cabe recordar que, según datos del Índice de Pasaportes Henley 2026, el pasaporte argentino permite el ingreso sin visa previa a más de 170 destinos internacionales, lo que lo posiciona como uno de los más poderosos de la región y del mundo.