Reunión antes de la pausa en Rosada: los frentes que quedan abiertos mientras el Gobierno viaja a París

El Gobierno ya le puso una fecha tentativa al tratamiento del Presupuesto 2027 con el objetivo de que el proyecto consiga la aprobación de la Cámara de Diputados Diputados el 4 de noviembre, apenas cuatro días antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina.

La estrategia busca cerrar el principal debate legislativo del año antes de que la agenda política quede atravesada por la visita papal y evitar, además, que se estiren los plazos y tener que convocar a sesiones extraordinarias para completar el trámite. El Cronista supo de altas fuentes del bloque que no está en los planes abrir el recinto en verano, a diferencia de los años anteriores.

Para eso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deberá conseguir los consensos de los gobernadores para que en solo dos meses el proyecto quede sancionado. El desafío pesará más en el Senado, que tendría solo unas semanas de noviembre para aprobarlo junto con la reforma política, el Súper RIGI y otros tanto proyectos que siguen en carpeta.

En el medio, también pesa fuerte la definición sobre la Reforma Política, que corre contra el calendario electoral y, de no llegar a un consenso en el Congreso antes del 30 de noviembre, obligará al llamado de diciembre. Por ahora, el debate sigue trabado.

Por ahora, la hoja de ruta que manejan en la Cámara baja contempla cinco reuniones informativas durante octubre: el 13, 14, 20, 21 y 27. Al día siguiente, el 28 de octubre, el oficialismo buscará firmar el dictamen y dejar todo listo para llevar el proyecto al recinto el miércoles 4 de noviembre.

El cronograma tentativo al que accedió El Cronista fue delineado entre el oficialismo y los aliados. La lógica contempla que la visita de León XIV a la Argentina comenzará el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El desafío para La Libertad Avanza no será solamente conseguir las firmas para el dictamen. Lo clave se definirá días antes de que incluso comience el debate en comisión, con la definición que buscarán cerrar antes sobre Discapacidad, Endeudamiento e incluso el proyecto de Soberanía de Malvinas.

Presupuesto: la negociación previa

Si bien ya se firmaron los dictámenes de los dos primeros proyectos impulsados por la oposición, el tema de Discapacidad sigue en el centro de la negociación por el Presupuesto 2027 y el frente quedó abierto, pese a haber avanzado en la negociación.

El oficialismo tuvo que modificar el planteo original incluido en el Presupuesto después de las objeciones de los bloques aliados y el nuevo texto consiguió dictamen de mayoría con 42 firmas, con respaldo de sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales, aunque algunos de esos espacios mantuvieron pedidos de modificaciones y reclamos para la votación en el recinto .

Este acuerdo con los aliados mantiene la pensión no contributiva, su actualización mensual por inflación, la cobertura sanitaria y la compatibilidad con un trabajo registrado hasta un determinado nivel de ingresos. También conserva el nomenclador universal y el arancel unificado .

No obstante, en el ministerio de Economía ahora deberán recalcular todo el proyecto de Presupuesto por el gasto fiscal que implicará la partida para Discapacidad y, a sabiendas de las contradicciones internas en el Gobierno, los aliados no garantizaron todavía sus votos para el proyecto de Discapacidad acordado con el oficialismo hasta no ver plasmado los cambios en el Presupuesto 2027.

Por caso, durante el martes a la tarde, después de la reunión de Mesa Política, hubo una cumbre en Casa Rosada por Discapacidad con Santilli, Luis Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy .

El otro gran capítulo que puede modificar el Presupuesto es el de universidades. El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla $7,349 billones para las universidades nacionales durante 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional, en cambio, calcula que necesita $11,005 billones para cumplir con el esquema de financiamiento establecido por la ley. La diferencia es de alrededor de $3,65 billones.

La discusión no se limita al monto. Los rectores sostienen que el proyecto oficial no alcanza para cumplir con la ley de financiamiento universitario, que continúa además una puja judicial, y que la actualización prevista no compensa el deterioro acumulado. El Gobierno, por su parte, analiza elevar la partida durante el tratamiento parlamentario, pero busca que el aumento forme parte de un acuerdo que permita también encauzar el conflicto judicial que mantiene con las universidades.

Ese es otro punto sensible para los aliados: el oficialismo reconoce que puede tener que poner más recursos de los previstos originalmente, pero todavía no definió hasta dónde llegará esa modificación.

La negociación también alcanza a otros pedidos de los gobernadores, que tienen sus propios reclamos sobre los recursos destinados a las provincias y buscan precisiones sobre las partidas y transferencias que quedarán contempladas para 2027.

La visita del Papa

El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, después de su paso por Uruguay. Ese mismo día tendrá la recepción oficial, un homenaje a José de San Martín, la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei. Después, participará de un acto institucional en el Palacio Libertad.

El encuentro ya forma parte del programa oficial de la visita y tendrá una fuerte presencia política. El Gobierno anunció que serán invitados los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño y todos los diputados y senadores, además de representantes del Poder Judicial, el cuerpo diplomático y la sociedad civil. León XIV tendrá allí una intervención y también está prevista la palabra del Presidente.

Presidencia

La escena tendrá además un antecedente parlamentario: en Diputados había ingresado un proyecto para realizar una Asamblea Legislativa en honor al Papa. Pero la recepción que finalmente quedó incorporada al programa oficial no será una Asamblea Legislativa en el Congreso, sino un encuentro en el Palacio Libertad con una convocatoria institucional más amplia.

El lunes 9 será uno de los días centrales de la visita. León XIV irá al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y después celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde tendrá encuentros con sindicalistas y representantes de movimientos sociales, líderes de distintas comunidades religiosas y el episcopado argentino.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y tendrá encuentros con autoridades religiosas. El miércoles 11 llegará a Luján, donde celebrará otra misa frente a la Basílica antes de despedirse de la Argentina y continuar su viaje hacia Perú.

El Gobierno, además, ya oficializó un esquema especial de feriados para acompañar el operativo de la visita: el lunes 9 será feriado nacional, mientras que el martes 10 tendrá alcance en CABA y Córdoba y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue formalizada mediante el DNU 1103/2026.