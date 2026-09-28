La carrera electoral en Brasil entra en su recta final. El próximo domingo 4 de octubre se llevarán a cabo las elecciones en las que casi 160 millones de ciudadanos elegirán al próximo presidente.

La consultora BTG/Nexus publicó este lunes una nueva encuesta que posiciona a Lula da Silva a la cabeza de las preferencias con un 42% de intención de voto, frente al 37% de Flávio Bolsonaro, con una diferencia de cinco puntos en primera vuelta.

Respecto de la última encuesta realizada por el organismo, el candidato de PT (Partido de los Trabajadores) creció dos puntos porcentuales, mientras que el hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene con el mismo porcentaje de adhesiones.

El porcentaje es, no obstante, insuficiente para que Lula se imponga en primera vuelta. De acuerdo al sistema electoral brasileño, un candidato necesita obtener más del 50% de los votos válidos (la mitad más uno) para eludir el balotaje.

Lula da Silva saca ventaja en primera vuelta

El informe de BTG/Nexus relevó a 2000 ciudadanos en condiciones de votar. El 42% de los encuestados dijo que votará por el actual presidente, mientras que el 37% lo hará por Flávio Bolsonaro. Por su parte, el escritor Augusto Cury y Ronaldo Caiado obtuvieron el 5%, mientras que Renan Santos cosechó el 4% y Zema el 1%.

Asimismo, el 3% declaró que votaría en blanco o nulo y el 2% “no supo qué responder”. En tanto “otros candidatos” acumulan apenas el 1%.

Un dato importante es que, en primera vuelta, el 87% del electorado consultado afirmó que la intención de voto ya está tomada y no cambiará. Sin embargo, el 12% sostuvo que aún podría cambiar de opinión al momento de sufragar.

En segunda vuelta, Lula también aparece al frente

Dentro de un hipotético escenario de segunda vuelta, Lula da Silva mantuvo el 46% de la intención de voto en comparación con la última encuesta.

En tanto, Flávio Bolsonaro retrocede un punto, ubicándose con el 44%, una mínima diferencia que cuadra dentro de lo que los relevamientos califican como empate técnico.

Según el relevamiento, la decisión electoral es clara: el 92% de los votantes de Lula afirmó tener su voto decidido, mientras que el 91% de los seguidores de Flávio Bolsonaro opina de igual manera.

Asimismo, el informe indicó que “el 94% de los partidarios más acérrimos de Lula y el 94% de los partidarios más acérrimos de Bolsonaro afirman que su decisión ya está tomada y no cambiará hasta las elecciones”.

Qué se vota en las elecciones de Brasil

Este domingo 4 de octubre, la población brasileña decidirá quién será el próximo presidente.

Además, en 26 estados se elegirá gobernador y serán renovadas las 513 bancas de la Cámara de Diputados. En el Senado sucecerá lo mismo, pero con 54 bancas, equivalentes a un tercio de las mismas.