Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

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Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen controles sobre los viajeros que intentan ingresar a sus territorios con un pasaporte vencido.

Esta situación puede ocasionar demoras, rechazos o distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las aerolíneas y los organismos de migración solicitan que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país.

No obstante, existen algunas excepciones previstas en acuerdos regionales que contemplan determinados casos.

Atención: qué pasa en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Para viajar a Brasil, los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados pueden ingresar con un DNI vigente, sin necesidad de presentar pasaporte en los viajes turísticos habilitados bajo estos acuerdos.

Sin embargo, las aerolíneas y autoridades migratorias pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso cuando el documento está vencido, deteriorado o no cumple con las condiciones exigidas.

Qué documento piden para entrar Brasil, Venezuela y Paraguay. Fuente: Shutterstock

Los requisitos para entrar a Venezuela

En Venezuela, los requisitos de ingreso dependen de la nacionalidad del viajero y de los acuerdos vigentes con cada país.

En términos generales, los extranjeros deben presentar un pasaporte válido y vigente, salvo que exista un acuerdo internacional que permita utilizar otro documento de viaje.

Si un viajero extranjero presenta un pasaporte vencido que no está contemplado por ninguna excepción o disposición especial, puede tener inconvenientes tanto al momento de embarcar como durante el control migratorio. Por eso, antes de viajar es fundamental verificar la vigencia del documento y las condiciones específicas establecidas para su nacionalidad.

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de permitir el embarque o autorizar el ingreso a otro país, las aerolíneas y las autoridades migratorias pueden verificar que el viajero cuente con la documentación exigida para el destino y que los datos personales coincidan con la identidad declarada.

Entre los controles más habituales se encuentran: