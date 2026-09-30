Durante un mitin en Belém, el presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizó un episodio que rápidamente se instaló en el debate político y se viralizó en las redes sociales. En medio de su discurso, habló sobre la prevención del cáncer de próstata y la resistencia que suelen presentar los hombres para realizarse el tacto rectal.

En esa línea, sostuvo que las mujeres, en cambio, se acostumbran al tacto con los controles ginecológicos “desde una edad temprana”. Por ese motivo, además de generarse varias tergiversaciones del discurso, recibió duros cuestionamientos. Qué dijeron desde el oficialismo.

La frase de Lula que generó polémica en plena campaña

El mandatario hizo el comentario al referirse a un hecho que buscaba destacar como hito médico en el país vecino. Ese mismo día se había realizado la primera cirugía robótica de próstata en el estado de Pará y en el norte del país. A partir de ahí, planteó que la importancia del avance tiene que ver con que a los hombres no les gustan esos estudios. Los calificó de “cobardes” y de “tímidos” frente a los chequeos , y afirmó que las mujeres aprenden a tolerarlos desde jóvenes.

Lula también aseguró que la cuestión tiene para él un significado íntimo. Recordó que su madre murió de cáncer a los 65 años, en un contexto en el que, según dijo, las condiciones de tratamiento eran mucho más precarias que las actuales.

El domingo 4 de octubre serán las elecciones en Brasil. Shutterstock

Las críticas desde el bolsonarismo

Las declaraciones fueron criticadas por partidarios de Jair Bolsonaro, de la derecha y por numerosos usuarios en redes sociales, que asociaron la referencia a los exámenes ginecológicos “desde pequeñas” con el abuso sexual infantil.

Entre quienes se pronunciaron figuran dirigentes que apoyan la candidatura del hijo del exmandatario, Flavio Bolsonaro: los exdiputados federales Eduardo Bolsonaro y Alexandre Ramagem, los diputados federales y candidatos a la reelección Nikolas Ferreira y Júlia Zanatta, la diputada Rosangela Moro, que se postula a una banca en la Cámara por Paraná, y el diputado Gustavo Gayer, candidato al Senado.

Ferreira fue uno de los más duros. En una publicación en X escribió que las niñas pequeñas no aprenden a tolerar ningún tipo de contacto.

La defensa del oficialismo y el contraataque

Desde el otro lado, Vinicios Betiol, candidato a diputado estatal por el PT en Río de Janeiro, salió a respaldar a Lula. Para responder a las críticas, recordó que Bolsonaro fue condenado el año pasado por el Tribunal Federal de Distrito a pagar 150.000 reales por daños morales colectivos.

El fallo se originó en una polémica declaración de Bolsonaro durante la campaña de 2022, cuando contó que había visto a dos adolescentes venezolanas de 14 y 15 años y dijo que “pintó un clima”, una expresión que generó fuertes críticas por las interpretaciones que despertó. La sentencia también contempló el uso indebido de imágenes de menores durante esa campaña.

Otros usuarios sostuvieron que el discurso de Lula fue tergiversado y recordaron la acusación de violación de una persona menor de edad contra Alfredo Gaspar, compañero de fórmula de Flavio Bolsonaro.

AME9604. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 22/09/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó durante su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie", este martes en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán Fuente: EFE OCTAVIO GUZMÁN

El voto de las mujeres, clave para Lula

Uno de los puntos que más podría inquietar al oficialismo, a tan pocos días de llevarse a cabo la elección, es la repercusión entre las votantes mujeres. Es que, históricamente, se trata de un grupo poblacional que, en su mayoría, inclina el voto a favor del candidato de izquierda, frente a la ultraderecha.

En este sentido, cabe recordar las cifras que exhibió la reciente encuesta de Atlas Intel sobre los comicios en Brasil. Al segmentar por género, mientras el 57,4% de las mujeres se inclina por Lula, un 32,9% votaría a Bolsonaro.