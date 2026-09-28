El pasaporte americano es un documento esencial para todos los estadounidenses que planeen o necesiten realizar viajes internacionales en avión. También es una opción válida de identificación para quienes no tengan ningún otro documento aceptable bajo los estándares Real ID y quieran abordar un vuelo nacional.

Su tramitación, dependiendo de la urgencia con el que deba ser realizada, puede efectuarse en 14 días o en hasta 8 semanas, por lo que existen 4 alternativas de procesamiento que varían entre estos rangos.

Tramitar el pasaporte de Estados Unidos: diferentes opciones según cada caso

El Departamento de Estado detalla las siguientes opciones en función de las necesidades del viajero:

Situación de vida o muerte

Esta opción sólo está disponible para quienes deben viajar con urgencia fuera del país por el estado de salud de un familiar inmediato (padre, madre, tutores legales, hijos, cónyuges, hermanos y abuelos).

Los casos considerados son aquellos donde el familiar falleció, está con cuidados paliativos o se considera que puede correr peligro su vida.

En estas situaciones, para el trámite se necesita

Documentación que pruebe la emergencia (como un certificado de defunción, la declaración de una funeraria o una carta del hospital). En caso de que el documento no esté en inglés, debe obtenerse una traducción profesional.

Evidencia de que se viajará fuera del país en las próximas 2 semanas, como un boleto de avión

Solicitud de pasaporte correspondiente

Foto adecuada

Identificación oficial válida y con foto, emitida por el Gobierno

Agendar una cita

Pagar las tarifas correspondientes

El Formulario DS-11 es el que se utiliza para tramitar el pasaporte por primera vez.

Viajar en menos de 2-3 semanas

Las autoridades indican que tanto agencias como centros de pasaporte aceptan citas para viajes internacionales urgentes. Los pasos para gestionar una cita cuando no se tramitó el pasaporte son

Dirigirse al sistema de citas online

Completar con los planes de viaje

Ingresar correo electrónico y revisar el código enviado, que deberá ingresarse para avanzar con el trámite

Proporcionar un número de teléfono

Elegir fecha y hora

Confirmar la cita en el mail que enviarán las autoridades

Todos los procesamientos acelerados tienen una tarifa extra de 60 dólares.

Quienes ya solicitaron un pasaporte previamente, pero ahora necesitan un procesamiento acelerado, deben llamar y explicar su situación proporcionando los primeros dos dígitos del número localizador de solicitud.

Servicio expedito

Esta alternativa es para quienes tienen planeado viajar dentro de aproximadamente 6 semanas desde la fecha en la que se presenta la solicitud.

El procesamiento puede tomar entre dos y tres semanas, con un adicional de hasta 2 semanas de envío.

La opción está disponible en las oficinas de aceptación de pasaportes, también requiere del pago de la tarifa extra y puede usarse para renovar por correo más rápido.

Servicio estándar

Es la opción tradicional, ideal para quienes presenten su solicitud con tiempo.

Según se explica, puede tomar entre 4 y 6 semanas de procesamiento, con un adicional de hasta 2 semanas para la entrega del documento, por lo que podría demorar un total de hasta 8 semanas en finalizar todo el trámite.

Es posible abonar extra por un envío rápido (1-3 días), si así se desea, a través de USPS Priority Mail Express. El costo variará según la ubicación.

Información esencial sobre pasaportes: sólo un formato es válido para volar fuera del país

Al momento de realizar el trámite, podrá solicitarse una libreta pasaporte, la tarjeta pasaporte o ambas opciones.

Es fundamental destacar que la tarjeta pasaporte sólo puede usarse para ciertos viajes terrestres y marítimos, por ejemplo, desde Canadá o México, pero no puede utilizarse para volar internacionalmente. El único formato válido para este fin es la libreta pasaporte.