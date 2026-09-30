El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir , afirmó este miércoles que el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita de un avión de Flydubai con destino a Tel Aviv se debió a un “terrorista” que pretendía estrellar la aeronave. Lo hizo a través de un comunicado.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, sostuvo el dirigente ultraderechista. La acusación se conoció mientras la aerolínea hablaba solo de un “incidente en vuelo” y la prensa daba cuenta de una pelea entre los pilotos.

A sus declaraciones siguieron las del premier israelí, Benjamin Netanyahu , quien añadió que “uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión” y consideró el hecho como un “incidente de seguridad muy grave”.

El vuelo FZ 1073 de Flydubai, programado para unir Dubái con el aeropuerto Ben Gurion, cercano a Tel Aviv, sufrió un incidente durante el trayecto y aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. La empresa informó que la maniobra fue sin problemas y que todos los pasajeros están sanos y salvos.

Según las agencias Reuters y AP, el episodio se originó en una pelea entre los pilotos. El piloto y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local. El hecho generó fuerte preocupación por un posible atentado e hizo que Israel desplegara aviones de combate.

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Un video difundido por el Canal 12 israelí muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina, custodiando a los dos pilotos, que aparecen en el suelo, lastimados y con máscaras de oxígeno. “Nos han atacado y hemos controlado al terrorista”, dicen los hombres en las imágenes.

Los pasajeros señalaron a uno de los pilotos como quien “intentó apuñalarnos” y explicaron que protegían al otro, el agredido. Añadieron que todos los pasajeros estaban bien y que bloqueaban el acceso a la cabina. Según medios israelíes, el avión habría sido llevado hasta Tabuk por pilotos civiles que viajaban a bordo.

Las declaraciones de Netanyahu

En declaraciones que recoge el Financial Times, Netanyahu declaró que el piloto de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv aparentemente intentó estrellar el avión, que posteriormente fue desviado a Arabia Saudí tras precipitarse 20.000 pies en cuestión de minutos.

En una declaración en vídeo, el primer ministro israelí respondió a lo que calificó de “incidente de seguridad muy grave”, que consistió en una pelea entre los pilotos de un vuelo con más de 150 pasajeros a bordo.

“Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión”, dijo Netanyahu. En esa línea, añadió que uno de los pasajeros le contó que él y un miembro de la tripulación neutralizaron al piloto mientras este intentaba sabotear el equipo de vuelo.

Netanyahu declaró que otro miembro de la tripulación que se encontraba a bordo del vuelo entró en la cabina y logró estabilizar el avión.

Por su parte, Ben Gvir agradeció “al Creador del mundo y a los viajeros héroes”, pero advirtió que “la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel”. Reconoció que el país hizo un trabajo notable en los últimos dos años y medio, aunque pidió continuar hasta la “resolución absoluta” en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria.

Pasajeros del vuelo de Flydubai desembarcan en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, tras el incidente. Times of Israel

El ministro cuestionó además la idea de que los enemigos de Israel “aman la vida” y merecen compasión. Sostuvo que el episodio fue un recordatorio y que “el terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo” salvo su derrota.

También habló el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich , el primer integrante del gobierno en pronunciarse. Pidió que Israel se centre en la intención y no en los resultados: quien intentó estrellar un avión “debe pagar como si hubiera cometido un asesinato”, y lo mismo, dijo, los estados u organizaciones que lo enviaron.

El Mossad investiga el incidente

Medios israelíes informaron que los servicios de inteligencia Mossad y Shin Bet participan de la investigación e interrogarán a los pasajeros cuando puedan volver a Israel. Por ahora, los viajeros permanecen varados en Tabuk, ciudad saudita cercana a la localidad israelí de Eilat, sobre el Mar Rojo.

Israel ultima los trámites para que aviones israelíes aterricen en Arabia Saudita y repatríen a los pasajeros. La gestión es delicada porque ambos países no mantienen relaciones diplomáticas, lo que obliga a una coordinación excepcional para concretar el traslado de los ciudadanos afectados.

“Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión”, dijo Netanyahu.

La ministra de Transportes, Miri Regev , pidió suspender los vuelos de Flydubai a Israel mientras dure la investigación. También solicitó a la Autoridad de Aviación Civil que analice si los Emiratos Árabes Unidos violaron el acuerdo bilateral con Israel.

Ese acuerdo estipula que solo pilotos con pasaportes de países que tienen relaciones diplomáticas con Israel pueden aterrizar en su territorio. El planteo surge a raíz de rumores según los cuales el copiloto involucrado en el ataque sería ciudadano omaní, dato que aún no fue confirmado oficialmente.