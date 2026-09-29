El pasaporte estadounidense constituye uno de los principales documentos que permiten acreditar ciudadanía e identidad.

El pasaporte estadounidense constituye uno de los principales documentos que permiten acreditar ciudadanía e identidad . No obstante, debido a que el Departamento de Estado ofrece dos formatos diferentes pueden aparecer dudas respecto a cuál se debe solicitar.

Por un lado, está la libreta tradicional, y por el otro una tarjeta de tamaño estándar. No tienen los mismos usos y tampoco el mismo costo a la hora de gestionar el trámite.

¿En qué se diferencian el pasaporte tarjeta y el pasaporte libreta?

De acuerdo al Departamento de Estado: “La tarjeta de pasaporte estadounidense es un pasaporte de plástico del tamaño de una cartera que no tiene páginas para visas”.

Por ello, a diferencia de la libreta de pasaporte, no permite realizar viajes internacionales vía aérea. Solo habilita las siguientes acciones:

Ingresar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México, Bermudas y determinados países del Caribe.

Puede usarse para determinados cruces terrestres a Canadá y México.

La libreta de pasaporte permite viajar por aire, tierra o mar fuera de Estados Unidos.

Por otro lado, el costo tampoco es el mismo. Quienes soliciten un pasaporte nuevo se encontrarán con los siguientes costos:

US$165 por la libreta

US$65 por la tarjeta

Para quienes cumplan los requisitos de renovación:

US$130 por la libreta.

US$30 por la tarjeta.

Ambos tienen una vigencia de 10 años para adultos y de 5 años para menores de 16 años. Tanto la tarjeta como la libreta pueden utilizarse como alternativa a una identificación REAL ID para abordar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos.

El pasaporte estadounidense constituye uno de los principales documentos que permiten acreditar ciudadanía e identidad. Magnific

Los requisitos a cumplir: ¿Qué se exige para acceder a un pasaporte?

Quienes soliciten un pasaporte estadounidense por primera vez como adultos deben presentar el Formulario DS-11 y completar una serie de requisitos establecidos por el Departamento del Estado.

Principalmente, se exigen documentos como:

Prueba física de ciudadanía estadounidense.

Documento de identidad con fotografía.

Fotocopias de la documentación que se use para acreditar identidad y ciudadanía.

Una fotografía para pasaporte que cumpla con los requisitos oficiales.

Formulario DS-11 completo: debe firmarse ante el agente que recibe la solicitud.

Pago de las tarifas correspondientes al tipo de documento solicitado.

El Departamento de Estado aclara que no acepta versiones digitales de estos documentos, como certificados de nacimiento electrónicos almacenados en teléfonos celulares.

El pasaporte estadounidense constituye uno de los principales documentos que permiten acreditar ciudadanía e identidad. Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder a un pasaporte estadounidense?

Pueden acceder al pasaporte estadounidense en cualquiera de sus formas quienes puedan acreditar la ciudadanía. Esto incluye a:

Ciudadanos por nacimiento.

Ciudadanos nacidos en el extranjero que obtuvieron la ciudadanía a través de sus padres.

Ciudadanos por naturalización.

¿Quiénes pueden renovar el pasaporte?

Para renovar el pasaporte se deben cumplir con determinados requisitos de elegibilidad:

Que el pasaporte a renovar haya tenido vigencia completa .

Que haya sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más .

Que haya sido emitido hace menos de 15 años .

Que se encuentre en buen estado , sin deterioros graves como páginas manchadas, rotas o arrancadas.

Que no haya sido reportado como perdido o robado.

Para renovarlo en línea, se deben cumplir adicionalmente otros requisitos:

Tener 25 años o más.

Contar con un pasaporte que haya sido válido por 10 años.

Que esté por vencer dentro del próximo año o haya vencido hace menos de cinco años.

Residentes legales permanentes en Estados Unidos

Tener residencia permanente legal en Estados Unidos no es suficiente para acceder a un pasaporte estadounidense.