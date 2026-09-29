Confirmado por el Ministerio de Hacienda: cuándo serán los festivos que restan en 2026

La principal diferencia entre el pasaporte ordinario de 32 páginas y el pasaporte ejecutivo de 48 páginas en Colombia está en la cantidad de hojas disponibles y en el valor que debe pagar el ciudadano por el trámite. Así lo confirma el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que establece que los dos documentos tienen una vigencia de 10 años y cuentan con las mismas condiciones en materia de seguridad.

La Cancillería también aclara que el pasaporte ejecutivo puede ser solicitado por todos los colombianos que así lo requieran, por lo que no se trata de un documento reservado para un grupo específico de ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre el pasaporte ordinario y el pasaporte ejecutivo?

El pasaporte ordinario tiene 32 páginas, mientras que el pasaporte ejecutivo cuenta con 48 páginas. Esta es la diferencia principal entre las dos libretas que pueden solicitar los ciudadanos colombianos.

La cantidad de páginas puede ser un aspecto relevante para quienes realizan viajes internacionales con frecuencia y necesitan contar con más espacio disponible para los sellos, visas u otros registros relacionados con sus desplazamientos.

Además del número de páginas, existe una diferencia en el valor que debe cancelar el ciudadano al momento de realizar el trámite.

¿El pasaporte de 48 páginas dura más que el de 32 páginas?

No. Tanto el pasaporte ordinario de 32 páginas como el pasaporte ejecutivo de 48 páginas tienen una vigencia de 10 años.

La Cancillería recomienda revisar la fecha de vencimiento que aparece en la hoja de datos biográficos del pasaporte para saber si el documento continúa vigente.

¿El pasaporte ejecutivo de 48 páginas es más seguro?

No existe una diferencia en las condiciones de seguridad entre el pasaporte ejecutivo y el pasaporte ordinario. De acuerdo con la información oficial de la Cancillería, ambos cuentan con las mismas condiciones en términos de seguridad.

¿Quién puede solicitar el pasaporte ejecutivo en Colombia?

El pasaporte ejecutivo de 48 páginas puede ser solicitado por cualquier colombiano que así lo requiera. No es necesario pertenecer a una categoría especial para acceder a esta modalidad.

Antes de realizar el trámite, también es importante comprobar que el pasaporte anterior, si se tiene, se encuentre en buen estado y verificar los requisitos exigidos por las autoridades migratorias del país que se planea visitar.