En Argentina, el fútbol sigue ocupando un lugar central en la conversación deportiva, pero no es el único deporte que despierta interés. La Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deportes 2023, publicada en 2024, muestra una escena mucho más amplia: además del fútbol aparecen prácticas como caminata, entrenamiento funcional, running, ciclismo, natación, básquet, tenis, pádel, artes marciales, vóley y hockey, entre otras disciplinas que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Qué deportes ganan lugar más allá del fútbol

La foto que deja el informe es más diversa que la idea de un país deportivo concentrado únicamente en la pelota. Entre quienes realizan actividad física aparecen deportes individuales, colectivos y recreativos: el running creció como una práctica urbana de bajo costo; el ciclismo combina traslado, entrenamiento y recreación; la natación conserva presencia en clubes y espacios cerrados; y disciplinas como el básquet, el tenis, el hockey, el vóley y las artes marciales sostienen comunidades activas en distintas edades.

En los deportes de raqueta, el tenis y el pádel ayudan a explicar esa apertura. El Global Tennis Report 2024 de la International Tennis Federation señaló que la participación mundial en tenis superó los 100 millones de personas, con datos aportados por 199 asociaciones nacionales. En paralelo, el World Padel Report 2024 de la Federación Internacional de Pádel describió al pádel como una disciplina en expansión global, con presencia en 130 países y una red creciente de clubes y pistas. En Argentina, ese fenómeno se apoya en una tradición previa y en una nueva ola de jugadores amateurs.

La Federación Internacional de Pádel destacó al pádel como un deporte en plena expansión a nivel global.

La oferta deportiva también se diversificó en las apuestas online

Ese mapa deportivo también se refleja en el entretenimiento digital. En Betsson, la oferta no se limita al fútbol: la plataforma incluye mercados vinculados con tenis, básquet, vóley, hockey, handball, automovilismo, boxeo, MMA, golf, ciclismo, deportes electrónicos y otras competencias internacionales. La variedad permite que el interés deportivo no dependa de una sola disciplina, sino de calendarios, torneos y eventos que se juegan durante todo el año.

El punto central, sin embargo, no es presentar esa diversidad como una invitación a apostar más, sino como una señal de cómo cambió el consumo deportivo. El público argentino sigue al fútbol con una intensidad particular, pero también presta atención a otras competencias: desde Grand Slams y torneos de pádel hasta carreras, peleas, partidos de básquet y eventos de esports. Esa ampliación explica por qué las plataformas de apuestas organizan su oferta alrededor de múltiples deportes y no únicamente alrededor de los campeonatos de fútbol.

Betsson también comunica herramientas de juego responsable, como límites de depósito, límites de tiempo, recordatorios de actividad, autoevaluación y opciones de autoexclusión. Estas funciones resultan relevantes en un entorno donde la disponibilidad de eventos deportivos puede ser constante y donde la participación debe mantenerse siempre dentro de un marco recreativo, consciente y controlado.

Antes de finalizar, cabe señalar que las apuestas deben ser siempre una actividad recreativa, nunca una forma de generar ingresos o recuperar pérdidas. Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En CABA, la línea de orientación de LOTBA atiende en el 0800-666-6006 y también está disponible la Línea 108, de lunes a viernes de 9 a 17. Pedir acompañamiento a tiempo es un paso importante para cuidar la salud y el bienestar personal.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.