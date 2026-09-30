El Gobierno nacional firmó con Metrogas un acta acuerdo que prorroga por 20 años la licencia de distribución de gas, que vencía en diciembre de 2027.

La nueva licencia se extiende hasta 2047. Para quedar firme falta un decreto del PEN que lo ratifique. Es la segunda licenciataria de gas con licencia extendida: antes se hizo con TGS.

La prórroga está prevista en la Ley del Gas y en la Ley Bases. Antes de firmarla hubo una evaluación del ENARGAS, que recomendó la renovación, una audiencia pública y la intervención de la Procuración del Tesoro y la SIGEN.

Energía difundió una serie de beneficios que espera con esta situación:

1- Menos juicios contra el Estado

Como condición, Metrogas y su controlante retiran todos sus reclamos contra el Estado vinculados a la licencia, en el país y en el exterior. Los dos temas que quedan afuera no se reconocen.

Esto generará orden sobre lo heredado. El congelamiento tarifario de 2019-2020 dejó sin plazo ni sanciones un compromiso de inversión de la empresa. Ahora se convierte en una obligación exigible: u$s 186,8 millones en obras de gas en 10 años, con penalidades si no se cumple.

2- Sin costo para los usuarios

Esa inversión no se traslada a la tarifa y, al final de la licencia, las obras pasan al Estado sin pagar nada. Cualquier conflicto se resuelve en tribunales argentinos, y la obligación se mantiene aunque cambie el accionista.