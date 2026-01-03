Decretaron feriado el lunes 5 de enero y habrá un nuevo fin de semana largo: quiénes podrán aprovecharlo Fuente: Archivo

Se decretó un nuevo feriado para el próximo lunes 5 de enero y una importante cantidad de personas tendrán la posibilidad de disfrutar de un nuevo día de descanso que se unificará con el fin de semana.

Fin de semana largo: quiénes tendrán feriado el 5 de enero

Con motivo del 121 aniversario de su fundación, la localidad bonaerense de Carlos Tejedor declaró feriado para la administración pública y día no laborable en todos los distritos que la componen.

Esto quiere decir que muchos de los habitantes tendrán un fin de semana largo y habrá festividades para celebrar un nuevo año desde la fundación de la ciudad.

Celebraciones en Carlos Tejedor por el 121 aniversario

Durante todo el fin de semana habrá diversas festividades en la localidad de Carlos Tejedor y se podrá disfrutar de shows musicales, espectáculos culturales y experiencias gastronómicas para compartir durante el sábado 3 de enero en los puntos turísticos de la ciudad.

Feriados inamovibles en 2026: qué día cae cada uno

El Gobierno de Javier Milei dio a conocer de manera oficial el calendario de feriados y fines de semana largos correspondientes a 2026.

Con la despedida del 2025 y la difusión del nuevo cronograma anual de feriados, muchas personas comenzaron a pensar en la planificación de vacaciones, escapadas y la organización laboral para el nuevo año.

La confirmación llegó a través de la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre, que puso fin a las dudas existentes.

En el documento se establecen los feriados inamovibles y los días no laborables, los cuales funcionarán como puentes turísticos y permitirán generar fines de semana extendidos a lo largo del año.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia.

Jueves 2 de abril: Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Día de Belgrano – Día de la Bandera.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables en 2026: cuándo están marcados en el calendario