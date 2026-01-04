Durante décadas, América Latina fue vista como un conjunto de economías dispersas, con poca capacidad para influir en decisiones globales.

Esa dinámica empieza a cambiar. Hoy surge una estrategia más pragmática: actuar en conjunto sin anunciarlo, para ganar poder de negociación y reducir la dependencia de acuerdos bilaterales desbalanceados.

Brasil y México, el motor del cambio

Las dos economías más grandes de la región lideran este movimiento. Brasil y México concentran mercados internos amplios, recursos energéticos y peso diplomático en foros internacionales.

Su coordinación no busca crear un bloque cerrado, sino evitar que cada país negocie desde la debilidad estructural que marcó el pasado.

¿Qué implica esta nueva estrategia?

La cooperación se extiende a áreas clave: comercio, energía, infraestructura, defensa y diplomacia multilateral. Actuar juntos permite:

Mejorar la posición en cadenas de suministro estratégicas.

Reducir la dependencia de acuerdos bilaterales.

Tener una voz más fuerte en organismos internacionales.

Este ajuste no rompe el orden global, pero sí cambia el equilibrio. Las grandes potencias deberán recalcular cuando enfrenten a una región con masa crítica.

Autonomía y pragmatismo como ejes

A diferencia de otros intentos de integración, esta coordinación no responde a ideologías ni busca confrontación. La lógica es simple: dialogar con todos sin alinearse automáticamente con nadie.

Esta flexibilidad permite negociar con distintas potencias según el interés concreto —comercial, tecnológico o energético— sin quedar atrapados en una sola órbita.

¿Por qué es clave en un mundo polarizado?

La pandemia y la crisis energética mostraron que la vulnerabilidad no es solo económica, también política. América Latina aprendió que actuar sola aumenta el riesgo ante shocks externos.

La coordinación busca proteger sectores estratégicos, fortalecer la industria regional y reducir la exposición a decisiones tomadas fuera de la región.

Un cambio silencioso, pero decisivo

Este proceso no se anuncia con grandes discursos ni promete resultados inmediatos. Sin embargo, marca una inflexión: la región deja de aceptar pasivamente la lógica que la mantuvo fragmentada.