“El SAT refrenda su compromiso de dar la mejor atención a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.

La nueva amenaza de un tsunami arancelario por parte de Donald Trump contra más de 60 economías mundiales dejaría a México mejor parado frente a la competencia, estima Banamex.

La Embajada Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que pretende imponer una tasa arancelaria de 12.5% a 46 economías del mundo, así como una de 10% a 13 economías, donde se incluye a México, bajo la Sección 301.

Esta sección castiga a los países que tienen una prohibición para importar productos que se realicen con trabajos forzados.

Para que se defina si la propuesta se va a implementar, tienen que pasar 45 días de consultas y aclaraciones por parte de los países afectados.

Además, Banamex aclaró que los aranceles no se pueden “apilar”, es decir, que los productos de la Sección 232, como los autos, el acero y el aluminio, no tendrían tarifas adicionales.

A esto se suma que los productos que cumplan con las reglas de contenido regional del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, no pagarían este arancel, a lo que se suman los productos exentos.

En este sentido, el área de Estudios Económicos del banco estimó que la clave radica en la proporción del comercio que queda fuera del alcance de los aranceles.

“De cada dólar que México exporta a Estados Unidos, solo una fracción reducida es efectivamente gravable, mientras que el resto ingresa libre de arancel al cumplir con las reglas de origen del T- MEC o por estar sujeto a exenciones”, detalla Banamex.

Al considerar el valor total de las exportaciones, solo 5.9% del total sería susceptible a recibir esa sanción arancelaria.

“Para dimensionar este resultado, en el caso de China dicha base representa 74 .5% de sus exportaciones a Estados Unidos”, abundó Banamex.

Otras comparaciones apuntan a que Canadá registraría un arancel efectivo de 3.2%, mientras que en Alemania se alcanza 10.1%.

“La diferencia no radica en la tasa aplicada, sino en la proporción del comercio que logra quedar exenta. En el caso de México y Canadá, el T- MEC permite que la mayor parte de los flujos comerciales evite la imposición arancelaria”, añadió el banco.

Banamex recordó que actualmente el país paga 3.4% de arancel contando las exenciones derivadas del T-MEC y la Sección 232, pero la nueva medida bajo la Sección 301 mantiene tanto dichas exenciones como la tasa del 10%, por lo que el impacto adicional sobre el arancel efectivo debería nulo.

El banco añadió que el arancel propuesto por la Sección 301 sustituye al de la Sección 122. Para México, el cambio es nulo ya que la tasa efectiva de arancel se mantiene en 3.4%. No es una aproximación, es una identidad, la misma tasa (10% ) sobre la misma base, antes y después.

“El punto clave es que el 3.4% que México paga actualmente ya incorpora el arancel de la Sección 122, el cual sería sustituido por la Sección 301 sin modificación en la tasa”, estimó Banamex.