El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quita el dedo del renglón en relación con la persecución y expulsión de migrantes indocumentados, pues ahora la Unidad de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) invitó a los integrantes del sistema financiero, particularmente a los bancos, a “soplar” sobre empleadores que contraten trabajadores indocumentados, o bien, directamente sobre los indocumentados.

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De acuerdo con el documento “Informe conjunto sobre las poblaciones no autorizadas a trabajar y sus empleadores, y los riesgos para la integridad del sistema financiero estadounidense”, los riesgos principales que genera la contratación de trabajadores indocumentados incluye ventajas ilegales contra negocios establecidos legalmente en Estados Unidos, robo de identidad, riesgos para el sistema financiero, así como financiamiento a otras actividades ilegales como el tráfico de drogas o tráfico de personas.

El informe emitido por el Departamento del Tesoro, FinCEN, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito señala que este tipo de actividades también puede presionar los salarios a la baja y robar impuestos que se deben pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS), el SAT de Estados Unidos.

Apenas el pasado 26 de mayo, el presidente Donald Trump emitió una Orden Ejecutiva que busca bloquear el acceso a servicios financieros de la población “extranjera ilegal” en Estados Unidos, una iniciativa que ahogaría el flujo de remesas.

Además, a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Washington ha implementado redadas para detener a personas indocumentadas de forma masiva para deportarlos.

El documento emitido por FinCEN recordó que la Reforma de Migración de 1986 prohíbe a las empresas contratar o reclutar de manera intencional a trabajadores indocumentados.

Recompensarán a soplones

FinCEN recordó que los ciudadanos o entidades que presenten información que lleve a la aplicación de sanciones superiores a u$s 1 millón, serán protegidos con el anonimato.

Los aspirantes a las recompensas fueron establecidos en la ley de “informantes” (whistleblowers) para casos de lavado de dinero.

Impacto a las remesas

En Estados Unidos viven aproximadamente 11.5 millones de mexicanos, de los cuáles aproximadamente el 35% tienen estatus migratorio irregular, estima Banco Base.

Los migrantes ilegales son responsables de cerca de 40% de las remesas que llegan al país, y en caso de que se materialice un bloqueo de remesas de indocumentados, es probable que busquen alternativas para el envío de dinero, pero sería inevitable un desplome de las remesas en dólares entre el 10% y 20% anual, calcula la entidad financiera.

En abril, los ingresos por remesas en México alcanzaron u$s 4,978 millones, un incremento anual del 3.7% en comparación con el mismo mes de 2025, según datos del Banco de México (Banxico), pero se contrajeron 3.5% respecto a marzo de 2026.