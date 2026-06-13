El cielo se partirá en dos durante el segundo fin de semana de junio y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano ha emitido una serie de alertas ante el avance de las tormentas que podrían provocar fuertes precipitaciones durante las próximas horas.

El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó cuáles serán las zonas del país afectadas por las intensas lluvias y los vientos inestables.

El cielo se partirá en dos y anuncian lluvias fuertes todo el fin de semana

A partir del sábado 13 de junio, la onda tropical núm. 6 que se desplazará sobre el sureste, sur, oriente, centro y occidente del territorio nacional, interactuará con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, que se desplazará sobre el occidente del golfo de México e ingresará a las costas Tamaulipas y Veracruz.

El cielo se partirá en dos y anuncian lluvias fuertes todo el fin de semana. (Foto: SMN)

Este sistema, se asociará con una vaguada en altura que cruzará el centro y occidente de la República Mexicana, con vaguadas en niveles medios de la atmósfera y canales de baja presión, condiciones que mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

En este sentido, se esperan intensas precipitaciones en el noreste del país, particularmente en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Nayarit y Jalisco .

Por su parte, un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunado a divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua.

Durante el período del pronóstico, que se extiende desde el sábado 13 al lunes 15 de junio, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará gradualmente sobre la Península de Yucatán, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región.

Una nueva onda tropical (núm. 7) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

Uno por uno: cuáles son los estados de México afectados por las tormentas durante el fin de semana

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Sábado 13 de junio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Nayarit (sur) y Jalisco (oeste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y sureste), Michoacán (norte), Guerrero (noroeste), Hidalgo (sur), Oaxaca (norte), Chiapas (este y sureste), Tabasco (sureste), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (este y sureste), Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (centro y norte) y Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California y Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

El pronóstico de precipitación total acumulada hasta el cierre de la segunda semana de junio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Domingo 14 de junio