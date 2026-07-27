El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico más reciente que este lunes 27 de julio continuarán las lluvias en las 32 entidades del país debido a la influencia del huracán Genevieve, que mantendrá condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional.

Se aproxima el “diluvio del siglo”: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

Al mismo tiempo, la onda de calor seguirá presente en el noreste de México, donde persistirán las temperaturas extremas. En estados como Baja California y Sonora, los valores podrían superar nuevamente los 45 °C.

¿En qué estados lloverá este lunes 27 de julio?

Conoce a continuación el reporte oficial del clima del SMN en México.

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Sonora

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Puebla

Veracruz

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Michoacán

Estado de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

El organismo advirtió que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios. Asimismo, las lluvias más intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos, mientras que la presencia de bancos de niebla reduciría la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Pronóstico de temperaturas

Temperaturas máximas:

Superiores a 45 °C: Baja California y Sonora.

Entre 40 y 45 °C: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas mínimas:

De 0 a 5 °C en zonas montañosas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.

Rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Campeche y Yucatán.

Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

En el litoral del Pacífico se espera oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, persistirá el mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en la semana?

Según el último reporte del SMN, el inicio de la semana estará marcado por condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecerán lluvias de distinta intensidad en gran parte del país.

La combinación del monzón mexicano, la onda tropical 21, canales de baja presión y la influencia del ciclón tropical Genevieve mantendrá precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, además de posibles granizadas en algunas regiones del occidente y centro de México.

Las autoridades prevén que las lluvias más intensas se concentren principalmente en Sonora, Jalisco, Oaxaca y Chiapas, mientras que el calor extremo continuará afectando al noroeste, norte y noreste del territorio nacional.