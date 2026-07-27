Alarma del SMN por tiempo extremo en estas zonas: alerta naranja, tormentas y ráfagas superiores a 70 km por hora.

Argentina afronta una semana con un escenario climático muy dispar. Mientras el norte mantiene condiciones más templadas, gran parte de la cordillera continúa bajo un intenso temporal de nieve que ya es considerado uno de los más importantes registrados en los últimos años.

La llegada de un nuevo sistema de inestabilidad reforzará las condiciones de mal tiempo durante el lunes. Por ese motivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas de distinto nivel por nevadas, tormentas y fuertes vientos en varias provincias.

El fenómeno también tendrá impacto sobre la circulación y las actividades cotidianas. En sectores cordilleranos continúan los trabajos para despejar rutas y asistir a los habitantes afectados, mientras miles de camiones permanecen demorados por los cierres preventivos de caminos.

Las provincias que están bajo alerta por nevadas, Zonda y tormentas

El avance de baja presión atmosférica sobre la Cordillera de los Andes incrementará la inestabilidad en buena parte del país. Entre los fenómenos previstos sobresalen el regreso del viento Zonda en la región de Cuyo y nuevas nevadas de gran intensidad en zonas de montaña.

La advertencia de nivel naranja alcanza a sectores de la cordillera del centro y sur de Mendoza, además del centro-oeste y noroeste de Neuquén (Fuente: Inteligencia Artificial). gcuellar

El SMN mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para el oeste y centro de La Rioja, áreas cordilleranas y precordilleranas de San Juan y el extremo norte de Mendoza. En esos sectores se esperan vientos sostenidos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, además de baja humedad, aumento brusco de la temperatura y reducción de la visibilidad.

Dónde rige la alerta naranja y qué zonas tendrán tormentas

La advertencia de nivel naranja alcanza a sectores de la cordillera del centro y sur de Mendoza, además del centro-oeste y noroeste de Neuquén. Allí podrían acumularse entre 50 y 150 centímetros de nieve durante el período de vigencia de la alerta, complicando seriamente la circulación.

Al mismo tiempo, una alerta amarilla por tormentas abarca gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe y el norte de Entre Ríos. En esas provincias se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento y acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con registros superiores en algunos sectores.

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

Las nevadas continuarán durante el martes sobre la cordillera central, mientras las tormentas podrían extenderse hacia Córdoba, San Luis, La Pampa y Santa Fe. En paralelo, el sistema de bajas presiones comenzará a desplazarse hacia el Atlántico, favoreciendo el ingreso de aire más frío.

El sistema de bajas presiones comenzará a desplazarse hacia el Atlántico (Fuente: Shutterstock)

Hacia mitad de semana volverán las temperaturas bajo cero en gran parte de la Patagonia y el centro del país comenzará a estabilizarse. Sin embargo, los modelos meteorológicos anticipan el ingreso de un nuevo sistema desde el Pacífico durante la segunda mitad de la semana, con posibilidades de generar nuevas nevadas sobre amplios sectores cordilleranos.