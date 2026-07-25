Pronóstico extendido para el fin de semana

El fin de semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles altos, canales de baja presión y la onda tropical número 21 favorecerá lluvias de fuertes a intensas, además de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Las precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, mientras que las rachas de viento incrementarán el riesgo de caída de árboles y anuncios. A pesar de las lluvias, el ambiente continuará extremadamente caluroso en el noroeste del país, con temperaturas superiores a los 45 grados en algunas regiones.

Clima para hoy sábado 25 de julio

Durante este sábado se esperan lluvias muy fuertes en el occidente del país y precipitaciones fuertes en estados del norte, sur y sureste. Además, habrá tormentas eléctricas, posible granizo y rachas de viento que podrían ocasionar afectaciones en distintas regiones.

Pronóstico para este sábado:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos en Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Vientos con rachas de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Oleaje de hasta tres metros en costas de Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

Se espesran tormentas eléctricas, posible granizo y rachas de viento que podrían ocasionar afectaciones en distintas regiones. CONAGUA

Así estará el clima el domingo 26 de julio

Para el domingo, el temporal de lluvias se intensificará en el sur y sureste del país. El SMN prevé precipitaciones intensas en Tabasco, Oaxaca y Chiapas, mientras que las lluvias muy fuertes continuarán en varios estados del occidente y noroeste de México.

Lo más relevante para el domingo es:

Lluvias intensas (75 a 150 mm) en Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Lluvias fuertes en Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.

Rachas de viento de hasta 60 km/h en entidades del norte, centro y sureste.

Oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Persistirá el calor extremo con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

Recomendaciones generales para enfrentar el clima este fin de semana

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atento a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

También es importante evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, extremar precauciones en zonas de ladera por posibles deslaves, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes y anuncios durante las tormentas eléctricas.

En las regiones donde persistirá el calor intenso, se aconseja mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y proteger especialmente a niños, adultos mayores y mascotas.