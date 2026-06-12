El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) confirmó una modificación que impactará en todos los procesos vinculados con la donación y el trasplante de órganos.

La medida busca agilizar trámites, fortalecer la seguridad de la información y reducir la burocracia. Además, incorpora tecnologías que permitirán registrar cada intervención de manera auditable y sin posibilidad de alteración.

El INCUCAI implementará la Firma Electrónica en todos los procesos de donación y trasplante

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 199/2026 publicada en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, la Firma Electrónica se incorporará a todos los procesos gestionados a través del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA).

Incucai

El objetivo es que cada certificación, autorización o validación quede respaldada digitalmente. Además, cada intervención quedará registrada en una red blockchain.

Esto permitirá aumentar la trazabilidad y la transparencia de los procedimientos. También brindará mayor seguridad jurídica para todos los actores involucrados.

Cómo funcionará la tecnología blockchain en el sistema SINTRA

Blockchain es una tecnología que permite almacenar información en registros digitales imposibles de modificar una vez validados.

A diferencia de los sistemas tradicionales, los datos no se encuentran concentrados en un único lugar. La información queda distribuida y protegida mediante mecanismos criptográficos.

Según explicó el organismo, esta herramienta aportará:

Mayor transparencia.

Más seguridad en los registros.

Menores tiempos de fiscalización.

Reducción de trámites burocráticos.

Automatización de procesos.

Cada acción realizada dentro del sistema dejará una evidencia digital permanente y auditable.

Se implementa la Firma Electrónica para los procesos de donación y trasplante gestionados a través del SINTRA.



Esta mejora brindará mayor trazabilidad, transparencia y seguridad a los procesos que requieran actos de certificación y disminuirán los tiempos de fiscalización.



La… pic.twitter.com/49HSJdFcpC — INCUCAI (@incucaioficial) June 10, 2026

IncucaiID será clave para pacientes y profesionales de la salud

El proyecto contempla la integración con la aplicación IncucaiID. A través de esta herramienta, pacientes y profesionales podrán acreditar su identidad y firmar documentos de manera electrónica.

La aplicación funciona bajo el modelo de Identidad Autosoberana (SSI), que permite a cada usuario administrar sus propias credenciales digitales.

Entre sus principales funciones se destacan:

Recibir Credenciales Verificables.

Almacenar documentación digital.

Compartir únicamente los datos necesarios para cada trámite.

Firmar electrónicamente documentos vinculados a trasplantes y procuración.

Cada interacción quedará respaldada mediante mecanismos criptográficos que garantizan autenticidad e integridad.

El INCUCAI implementará la Firma Electrónica en todos los procesos de donación y trasplante. (Foto: Archivo)

La implementación comenzará por las listas de espera cardíaca y pulmonar

El INCUCAI informó que la puesta en marcha será gradual. La primera etapa alcanzará a los procesos de inscripción en listas de espera cardíaca y pulmonar.

Posteriormente, el sistema se extenderá al resto de las listas de espera y a otros documentos emitidos por SINTRA. El organismo busca avanzar hacia un esquema completamente digital.

La iniciativa forma parte del Plan de Transformación Digital del INCUCAI, que apunta a eliminar el uso de documentación física y optimizar la experiencia de pacientes, profesionales de la salud y organismos intervinientes.

La Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información será la encargada de coordinar la implementación de esta nueva modalidad en todo el sistema.