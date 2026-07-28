Este martes, 28 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 7995 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 28 de julio

1° 7995 11° 6402 2° 2720 12° 8220 3° 1083 13° 3391 4° 2358 14° 5303 5° 7452 15° 5393 6° 5892 16° 2472 7° 8720 17° 7209 8° 6941 18° 1042 9° 3707 19° 0060 10° 4325 20° 8632

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con Los Anteojos suele simbolizar búsqueda de claridad y necesidad de enfocar mejor una situación. Puede indicar deseo de comprender la verdad, obtener perspectiva o pedir ayuda para ver lo que no ves.

Si los anteojos están rotos o borrosos, refleja confusión, juicios nublados o malentendidos. Si encajan bien y ves nítido, anuncia decisiones acertadas, aprendizaje y mayor autoconocimiento.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.