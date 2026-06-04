Los bancos argentinos ya tienen definido el esquema de acreditaciones para millones de beneficiarios de Anses durante junio de 2026. Sin embargo, un grupo particular de jubilados recibirá un único depósito entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio , una situación que genera expectativa por el monto que llegará a las cuentas.

El calendario de pagos de Anses fue organizado nuevamente según la terminación del DNI y contempla no solo el haber mensual, sino también conceptos adicionales que impactarán en los ingresos de los jubilados.

Jubilados de Anses cobrarán un único depósito con aumento y aguinaldo en junio

Los primeros en cobrar durante junio serán los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, quienes recibirán un único depósito bancario que incluirá varios conceptos.

Los primeros en cobrar durante junio serán los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

En esa acreditación estarán incorporados tanto el haber mensual como el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

Además, los pagos llegarán con el aumento por movilidad del 2,58%, porcentaje que también alcanza a otras prestaciones administradas por Anses.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0 : lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1 : martes 9 de junio.

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3 : jueves 11 de junio .

DNI terminados en 4 : viernes 12 de junio .

Calendario de pagos Anses para jubilados que cobran la mínima

Luego de los primeros cinco grupos, continuará el cronograma para el resto de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo.

Las acreditaciones seguirán distribuidas según la terminación del documento durante la segunda quincena del mes.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Este grupo también percibirá el aumento por movilidad y el aguinaldo junto con el depósito correspondiente a junio.

Cuándo cobran las jubilaciones superiores al haber mínimo y otras prestaciones

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán a cobrarse desde el 23 de junio.

En estos casos, Anses agrupa dos terminaciones de DNI por jornada de pago.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzarán a cobrarse desde el 23 de junio. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

Las fechas confirmadas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a pagarse desde el 8 de junio, mientras que la AUH y la Asignación por Embarazo compartirán el mismo cronograma que las jubilaciones mínimas.

La Prestación por Desempleo tendrá acreditaciones entre el 23 y el 29 de junio, mientras que las Asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción estarán disponibles entre el 10 de junio y el 14 de julio, de acuerdo con el calendario oficial difundido por Anses para junio de 2026.