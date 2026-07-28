En esta noticia ¿Qué significa soñar con lombriz?

Este martes, 28 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 28 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5666 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

1° 5666 11° 7506 2° 6167 12° 3366 3° 7789 13° 2293 4° 3592 14° 0161 5° 2777 15° 2505 6° 2801 16° 1727 7° 8974 17° 0854 8° 0066 18° 2602 9° 3192 19° 6964 10° 8543 20° 9267

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede señalar renovación y fertilidad, un trabajo silencioso que prepara nuevos comienzos.

También puede aludir a incomodidad o sensación de infravaloración, invitándote a enfrentar lo que has evitado.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.