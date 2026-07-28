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Este martes, 28 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 28 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5666 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

 1°5666 11°7506
 6167  12°3366
 3°7789 13°2293 
 3592  14°0161 
 2777  15°2505 
 6°2801  16°1727
 8974  17°0854 
 0066  18°2602 
 3192  19°6964 
 10°8543 20°9267 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz puede señalar renovación y fertilidad, un trabajo silencioso que prepara nuevos comienzos.

También puede aludir a incomodidad o sensación de infravaloración, invitándote a enfrentar lo que has evitado.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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