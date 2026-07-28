Créditos sin aval a personas y dudosos para las pymes provocan la mayor mora histórica: de la Argentina a la región
La calificadora de riesgo analizó el fenómeno de la irregularidad crediticia y la reacción de los bancos en toda América latina. Similitudes y diferencias entre los países, atravesados por la morosidad
Las obligaciones negociables permiten invertir en algunas de las compañías más importantes del país y obtener una renta periódica. Qué sectores tienen mejores perspectivas, cuáles son las compañías favoritas de los especialistas y qué riesgos conviene analizar antes de invertir.