El paso fronterizo entre Argentina y Chile que solo se llega atravesando el Estrecho de Magallanes.

El Paso Internacional San Sebastián es uno de los cruces fronterizos más particulares de Argentina. Su ubicación geográfica obliga a quienes viajan desde el continente hacia Tierra del Fuego a atravesar territorio chileno y realizar un tramo por vía marítima antes de volver a ingresar al país.

Esta combinación de carretera y ferry convierte al paso en una conexión estratégica entre la Patagonia continental y la isla Grande de Tierra del Fuego, ya que permite acceder por vía terrestre a ciudades como Río Grande y Ushuaia.

¿Dónde está el Paso Internacional San Sebastián?

El paso se encuentra en el extremo norte de Tierra del Fuego y conecta el paraje argentino San Sebastián con la ciudad chilena de Porvenir.

En la práctica, representa el principal corredor logístico para el transporte de personas y mercancías entre la isla y el resto del territorio argentino.

Paso Internacional San Sebastián. Gobierno de Chile.

¿Cómo llegar al Paso Internacional San Sebastián?

Quienes parten desde la Patagonia continental deben ingresar a Chile y recorrer la Ruta 257 hasta llegar al Estrecho de Magallanes.

Allí es necesario abordar un transbordador que cruza por Primera o Segunda Angostura. Una vez finalizada la travesía marítima, el recorrido continúa nuevamente en Argentina por la Ruta Nacional 3, que conduce hacia Río Grande y Ushuaia.

Esta particularidad convierte al Paso Internacional San Sebastián en uno de los pocos cruces del país que combina un trayecto terrestre con otro marítimo.

Faro Les Éclaireurs Tierra del Fuego. findelmundo.tur.ar

¿Qué servicios ofrece el Paso Internacional San Sebastián?

El paso cuenta con infraestructura básica para asistir tanto a turistas como a transportistas que circulan por la zona.

Entre los principales servicios disponibles se encuentran:

Estación de servicio del Automóvil Club Argentino (ACA).

Comedor para viajeros.

Alojamiento limitado para pasajeros en tránsito.

Opciones de transporte hacia Río Grande, Ushuaia y localidades chilenas cercanas.

¿Está abierto todo el año?

El Paso Internacional San Sebastián permanece habilitado durante todo el año. Sin embargo, antes de emprender el viaje, se recomienda consultar el estado del tiempo y los horarios del ferry.

Los fuertes vientos y las condiciones del Estrecho de Magallanes pueden afectar la navegación y modificar los tiempos de cruce, por lo que es conveniente planificar el recorrido con anticipación.

Gracias a sus características geográficas y a su importancia para la conectividad de Tierra del Fuego, este paso fronterizo es considerado uno de los accesos más australes y singulares de Argentina.