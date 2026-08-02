La posibilidad de que el subte llegue hasta la avenida General Paz volvió a cobrar fuerza luego de la reactivación del proyecto para construir la Línea F. En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que estudia alternativas para ampliar la red y mejorar la conexión con el transporte metropolitano.

Aunque todavía no existe un recorrido definido ni se confirmó cuál sería la línea que se extendería, la iniciativa apunta a reforzar la movilidad en la zona norte de la Ciudad y facilitar la integración con otros medios de transporte.

¿Qué barrios se beneficiarían si el subte llega hasta General Paz?

Si la propuesta avanza, varios barrios ubicados en el norte porteño podrían acceder por primera vez a una conexión más directa con la red de subterráneos.

Uno de ellos es Saavedra, un sector que desde hace décadas aparece entre los que cuentan con menor cobertura del sistema. También podrían verse favorecidos Villa Pueyrredón, donde gran parte de los desplazamientos dependen del transporte de superficie, y Villa Devoto, especialmente su sector norte.

Por el momento, las autoridades no confirmaron cuál será el trazado definitivo ni cuál sería la estación terminal, por lo que el proyecto continúa en etapa de evaluación.

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¿Qué se sabe del proyecto para extender el subte hasta General Paz?

La propuesta forma parte de un plan que busca integrar de manera más eficiente el subte con los ferrocarriles metropolitanos y sumar nuevas alternativas de movilidad. Entre las ideas que analiza la Ciudad también aparece la construcción de un monorriel sobre la avenida General Paz.

En ese sentido, Pablo Bereciartúa, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteó la posibilidad de extender la red hacia ese límite porteño y complementar el sistema con esta nueva tecnología.

“Hoy muchas ciudades del mundo aplican este tipo de soluciones con resultados muy positivos”, afirmó en diálogo con La Política Online.

El funcionario también destacó el impacto que tendría una obra de estas características sobre el desarrollo urbano de la zona.

“Valorizaría enormemente la zona cercana a la General Paz, de ambos lados, tanto en la Provincia como en la Ciudad, con nueva inversión privada. Podemos pensar en estacionamientos en áreas de encuentro”, agregó.

¿Qué se sabe del proyecto para extender el subte hasta General Paz?

¿Cómo se conectaría el subte con los trenes?

De concretarse la ampliación, uno de los principales objetivos será mejorar la integración entre la red de subtes y los servicios ferroviarios que atraviesan la Ciudad y el conurbano.

Según explicó Bereciartúa, el proyecto contempla la posibilidad de generar puntos estratégicos de combinación con las líneas Mitre, Belgrano Norte, Belgrano Sur y San Martín, lo que permitiría optimizar los viajes diarios de miles de pasajeros.

El ministro también vinculó esta iniciativa con otras obras de movilidad que impulsa la Ciudad, entre ellas el Trambus norte-sur, pensado para mejorar la conectividad entre distintos barrios.

“Lo que buscamos es que la Ciudad tenga accesibilidad en todos los barrios, y no solo en algunos”, continuó.

El antecedente del proyecto para llevar el subte a General Paz

La idea de ampliar la red hasta el límite norte de la Ciudad no es nueva. Entre 1957 y 1964, el denominado Plan Cóndor ya contemplaba una expansión del subte hacia esa zona.

Entre las estaciones previstas figuraban Puente Saavedra y un punto cercano al Parque Sarmiento, aunque esas obras nunca llegaron a ejecutarse. Ahora, con el relanzamiento de los proyectos de infraestructura, esa propuesta vuelve a formar parte de los planes que analiza el Gobierno porteño.