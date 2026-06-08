El proyecto busca reemplazar el tradicional cruce en barcaza por una conexión terrestre permanente bajo el Estrecho de Magallanes.

La posibilidad de construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes vuelve a captar la atención en el extremo sur de Sudamérica. La iniciativa busca crear una conexión permanente entre Tierra del Fuego y el continente, reemplazando el tradicional traslado mediante barcazas que actualmente utilizan miles de personas y vehículos cada año.

La obra permitiría mejorar la conectividad terrestre en una de las zonas más australes del planeta, facilitando el transporte de pasajeros, mercancías y servicios. Además, podría fortalecer la integración regional y potenciar el desarrollo económico y turístico de la región.

Sin embargo, detrás de la propuesta existe un enorme desafío de ingeniería. Expertos en infraestructura señalan que, aunque el proyecto resulta viable desde el punto de vista técnico, aún requiere numerosos estudios antes de que pueda transformarse en una realidad.

Cómo sería el túnel submarino que conectaría Tierra del Fuego con el continente

El proyecto contempla una conexión subterránea de aproximadamente 3,7 kilómetros bajo las aguas del Estrecho de Magallanes, entre Punta Delgada y Bahía Azul. La infraestructura permitiría mantener una conexión terrestre continua durante todo el año, eliminando la dependencia de las condiciones climáticas que suelen afectar los cruces marítimos.

La iniciativa busca mejorar la movilidad de residentes, transportistas y turistas que recorren habitualmente esta ruta estratégica. Una conexión permanente también podría reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad operacional en una zona caracterizada por fuertes vientos, bajas temperaturas y complejas condiciones meteorológicas.

Por qué construir un túnel bajo el Estrecho de Magallanes es un desafío de ingeniería

Aunque la longitud prevista es menor que la de otros túneles submarinos construidos en distintas partes del mundo, especialistas advierten que la complejidad del entorno representa uno de los principales retos del proyecto. Las características geológicas del lecho marino y las condiciones ambientales obligan a desarrollar estudios técnicos de gran profundidad.

Antes de iniciar cualquier construcción, sería necesario realizar extensas investigaciones geotécnicas y geofísicas para analizar la composición de las rocas, la presencia de fallas geológicas, la presión del agua y otros factores determinantes para la seguridad de la obra. Estos análisis permitirían definir la tecnología constructiva más adecuada para el túnel.

Cuánto costaría el túnel submarino y cuáles son los principales obstáculos

Uno de los aspectos más debatidos es el costo estimado de la obra, que rondaría los 1.500 millones de dólares. Una inversión de esta magnitud obliga a analizar detalladamente los beneficios económicos, sociales y estratégicos que podría generar en el largo plazo.

Las autoridades y organismos involucrados deberán evaluar si la demanda de usuarios justifica el desembolso necesario para su construcción. También será clave determinar el impacto que tendría sobre la logística regional, el comercio, el turismo y la integración territorial entre distintas zonas del extremo sur del continente.

Expertos señalan que aún son necesarios estudios de demanda, financiamiento y factibilidad antes de avanzar con la construcción. Representación creada con IA

Qué estudios faltan para que el proyecto pueda convertirse en realidad

Aunque la propuesta despierta interés por su potencial transformador, los especialistas coinciden en que todavía se encuentra en una etapa preliminar. Antes de avanzar hacia una eventual construcción será necesario desarrollar estudios detallados sobre demanda de tránsito, riesgos operacionales, impacto ambiental y factibilidad económica.

Asimismo, el proyecto requeriría acuerdos institucionales, mecanismos de financiamiento y una planificación de largo plazo que involucre a distintos actores públicos y privados. Solo después de superar estas etapas será posible determinar si el túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes puede pasar de la planificación a la ejecución.

Cómo cambiaría la conectividad de Tierra del Fuego si se concreta la obra

Además de mejorar la circulación de personas y mercancías, el túnel podría impulsar nuevas oportunidades económicas y fortalecer el desarrollo turístico en el extremo austral de Sudamérica. Por ese motivo, la iniciativa continúa siendo observada con interés tanto por especialistas en infraestructura como por las comunidades que podrían verse beneficiadas por una mayor conectividad.