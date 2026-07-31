Las dramáticas travesías por mar y tierra dejaron un saldo trágico de al menos 24 muertos. Foto: Reuters.

Casi 60.000 personas intentaron ingresar a la ciudad autónoma de Ceuta. Las autoridades españolas consideran que se trata de la crisis migratoria más grave registrada en la zona desde el año 2021, provocando un colapso operativo absoluto en la frontera.

Las dramáticas travesías por mar y tierra dejaron un saldo trágico. Al menos 24 cadáveres fueron hallados en el agua por las fuerzas de rescate marítimo, reflejando el extremo peligro al que se enfrentaron los miles de migrantes que intentaban desesperadamente alcanzar el territorio europeo.

Despliegue de seguridad y caos en las fronteras

Para frenar la multitud, España y Marruecos reforzaron la valla fronteriza de Ceuta de forma conjunta. Las autoridades marroquíes desplegaron camiones con cañones de agua en la localidad de Fnideq, logrando contener temporalmente a los grupos de personas que buscaban cruzar la línea divisoria.

Los intensos choques con las fuerzas de seguridad provocaron graves destrozos. Cerca de la frontera se observaron restos carbonizados de vehículos y un autobús, fruto de violentos enfrentamientos. Por su parte, la Guardia Civil española denunció la abrumadora escasez de agentes para controlar el perímetro.

Cerca de la frontera se observaron restos carbonizados de vehículos y un autobús, fruto de violentos enfrentamientos. Foto: EFE.

Dilemas judiciales ante las repatriaciones del Gobierno español

El presidente Pedro Sánchez programó una visita urgente a Ceuta. El Gobierno español intentará expulsar a quienes entraron ilegalmente, pero prometió garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y acatar en todo momento los dictámenes emitidos por los tribunales judiciales de la nación.

Sánchez condenó este viernes lo que considera un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España” con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos. En una comparecencia pública, garantizó a los ceutíes que “toda España está con ellos” y afirmó que el Gobierno se hace cargo del estado emocional y la situación de “angustia” que están viviendo.

Las dramáticas travesías por mar y tierra dejaron un saldo trágico de al menos 24 muertos. Foto: Reuters.

Fuerte choque diplomático dentro de la Unión Europea

El desbordamiento migratorio desató un duro conflicto dentro de Europa. Italia amenazó con suspender el Espacio Schengen con España, argumentando la necesidad imperiosa de proteger sus propias fronteras continentales y la seguridad de sus ciudadanos ante el ingreso masivo de personas sin control.

El ministro italiano Antonio Tajani criticó duramente las regularizaciones extraordinarias. En respuesta, el ministro español José Manuel Albares rechazó la demagogia italiana y anunció la convocatoria inmediata del embajador del país transalpino para presentar una formal y firme protesta diplomática por las duras descalificaciones vertidas.

El debate sobre los recursos

Organizaciones locales denunciaron que las capacidades están totalmente rebasadas. Las ONG exigieron una revisión profunda de las políticas migratorias, señalando que los recursos asistenciales en la ciudad de Ceuta resultan absolutamente insuficientes para atender esta inédita e histórica emergencia humanitaria.

Las tensiones en la zona continúan siendo elevadas a pesar de los bloqueos. Mientras decenas de personas buscan bordear la valla nadando, el Gobierno español mantiene su firme postura sobre el control fronterizo, defendiendo al mismo tiempo el impacto positivo de la migración regularizada.