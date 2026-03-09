En el extremo sur del continente existe un grupo de pequeñas islas que durante décadas enfrentaron diplomáticamente a Argentina y Chile. Aunque hoy el conflicto está resuelto, durante gran parte del siglo XX ambos países reclamaron la soberanía de Picton, Nueva y Lennox, tres territorios ubicados en el canal Beagle que fueron clave en una de las tensiones geopolíticas más fuertes de Sudamérica. Estas islas, casi deshabitadas y sometidas a un clima extremo, despertaron interés por su posición estratégica y por el control marítimo que otorgan en la zona austral. Las islas Picton, Nueva y Lennox se ubican al este de la isla Navarino, en la entrada oriental del canal Beagle, muy cerca de Tierra del Fuego. Aunque su superficie no es grande, su ubicación les da una proyección marítima importante entre el océano Atlántico y el Pacífico. Desde fines del siglo XIX, Argentina y Chile comenzaron a interpretar de forma diferente el Tratado de Límites de 1881, que definía la frontera entre ambos países. La discusión principal giraba en torno a por dónde pasaba exactamente el canal Beagle y, por lo tanto, a quién correspondían las islas cercanas. Mientras Argentina sostenía que estas islas estaban en aguas del Atlántico y debían quedar bajo su soberanía, Chile defendía que se encontraban dentro del área vinculada al Pacífico y le pertenecían. Además del territorio en sí, el interés estaba relacionado con: La tensión alcanzó su punto máximo en la década de 1970. En 1977 un tribunal arbitral internacional otorgó la soberanía de las tres islas a Chile, decisión que el gobierno argentino rechazó. Un año después la situación escaló dramáticamente. En diciembre de 1978 Argentina puso en marcha la Operación Soberanía, un plan militar para ocupar las islas y presionar por una renegociación del límite. Las fuerzas armadas de ambos países se movilizaron y el conflicto estuvo a horas de convertirse en una guerra abierta en el extremo austral de Sudamérica. Finalmente, la mediación internacional —especialmente la intervención del papa Juan Pablo II— logró frenar la escalada y abrir negociaciones diplomáticas. Argentina y Chile firmaron en 1984 el Tratado de Paz y Amistad, que puso fin definitivamente al conflicto del Beagle. El acuerdo estableció que: Este tratado marcó un cambio en la relación bilateral y permitió dejar atrás una disputa territorial que había durado más de un siglo. Aunque las islas del canal Beagle tienen poca población y condiciones climáticas difíciles, su valor geopolítico sigue siendo relevante. Su ubicación permite proyectar influencia sobre amplias áreas marítimas del sur del continente, además de estar cerca de rutas hacia la Antártida y zonas potencialmente ricas en recursos naturales. Por ese motivo, el conflicto del Beagle es recordado como uno de los episodios más delicados en la historia reciente de Argentina y Chile, y un ejemplo de cómo territorios aparentemente pequeños pueden tener una enorme importancia estratégica.