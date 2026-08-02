El nuevo límite de edad para tener la licencia de conducir. Foto archivo.

La reforma de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a través del Decreto 196/2025, trajo cambios significativos en el sistema de licencias de conducir en el territorio nacional.

A partir de este momento, la edad del conductor y los controles médicos se convierten en elementos determinantes para la renovación del carnet, en un esquema que resulta más riguroso y que redefine los plazos y condiciones.

Cómo varía la licencia de conducir de acuerdo con la edad

Las reglas actuales son:

Menores de 21 años: vigencia de 5 años.

vigencia de 5 años. Entre 21 y 65 años: vigencia de 5 años.

vigencia de 5 años. De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

renovación cada 3 años. Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria.

El nuevo límite de edad para tener la licencia de conducir.

Con la nueva normativa, la vigencia de la licencia varía según la edad del conductor, estableciendo mayores exigencias a medida que pasan los años. El objetivo, por su parte, es reforzar la seguridad vial mediante controles más frecuentes.

En este último caso, el cambio es clave: quienes superen los 70 años deberán presentar todos los años un certificado de aptitud psicofísica para poder seguir conduciendo. Si no aprueban este control, no podrán renovar la licencia ni circular legalmente.

De esta manera, no se establece una edad máxima para manejar, pero sí condiciones mucho más estrictas que pueden limitar la renovación si no se cumplen los requisitos médicos exigidos.

Examen psicofísico obligatorio para todos los conductores

Otro cambio relevante es la obligatoriedad del examen psicofísico para todos los conductores, independientemente de su edad. Este control debe llevarse a cabo en centros autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y su aprobación es crucial para continuar con el trámite.

El estudio comprende evaluaciones médicas integrales y el resultado es registrado de manera directa en el sistema oficial. En caso de no ser apto, el conductor queda inhabilitado para manejar hasta cumplir con los requisitos necesarios.

Por otro lado, la licencia digital se establece como el principal documento válido en todo el país. Para obtenerla, es indispensable: