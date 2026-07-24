Tarjeta de cruce fronterizo - menores de 15 años; para ciudadanos mexicanos si el padre o tutor tiene o está solicitando una tarjeta de cruce fronterizo.

Las familias mexicanas que viajan con frecuencia a Estados Unidos tienen la posibilidad de solicitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés), un documento que también funciona como visa de visitante B1/B2 y que facilita el ingreso al país para viajes temporales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que existe un beneficio especial para los menores de 15 años, quienes pueden acceder a una tarifa reducida al tramitar este documento, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa migratoria vigente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

¿Quiénes pueden obtener el descuento en la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

De acuerdo con la información oficial del Departamento de Estado, los niños mexicanos menores de 15 años pagan una tarifa reducida por su Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Para acceder a este beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadanos mexicanos .

Ser residentes en México .

Tener menos de 15 años al momento de la solicitud.

Contar con al menos uno de los padres que ya posea una Tarjeta de Cruce Fronterizo válida o que se encuentre tramitando una.

Presentar un pasaporte mexicano vigente al momento de solicitar la BCC.

Las autoridades estadounidenses también indican que las tarjetas emitidas con la tarifa reducida vencen cuando el menor cumple 15 años. En cambio, si se cubre la tarifa completa, el niño recibe una Tarjeta de Cruce Fronterizo con una vigencia de 10 años.

Para que el beneficio sea posible para en los menores de 15 años, uno de sus padres debe contar con la Cédula de Identidad, CNI, de no tenerla, deberá hacer el trámite.

Tarjeta de cruce fronterizo - mayores de 15 años (válida por 10 años): $185.00 El Cronista | Chat GPT.

¿Qué es la Tarjeta de Cruce Fronterizo y cómo se solicita?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo corresponde al formulario DSP-150, el cual funciona tanto como una visa de visitante B1/B2 como una credencial para cruzar la frontera. Se emite en formato de tarjeta laminada, similar a una tarjeta bancaria, e incorpora elementos de seguridad y tecnología avanzada.

Por lo general, este documento tiene una vigencia de diez años a partir de su expedición, salvo en los casos de los menores que obtienen la tarifa reducida. Para solicitarla, las personas interesadas deben seguir el procedimiento establecido por la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México.

Además, los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para las visas B1 y/o B2, demostrar que planean permanecer en Estados Unidos por un periodo no mayor a seis meses y acreditar que mantienen vínculos con México que garanticen su regreso una vez concluida su estancia temporal.

Border Crossing Card, BCC. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tarifas de la BCC o Tarjeta de cruce fronterizo: precios oficiales del Gobierno de Estados Unidos

Tarjeta de cruce fronterizo - mayores de 15 años (válida por 10 años): $185.00

La Tarjeta de cruce fronterizo - menores de 15 años; para ciudadanos mexicanos si el padre o tutor tiene o está solicitando una tarjeta de cruce fronterizo (válida por 10 años o hasta que el solicitante cumpla 15 años, lo que ocurra primero): $15.00.

¿Qué ley respalda este beneficio?

El Departamento de Estado indica que el descuento para menores de 15 años está contemplado en la Sección 104 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA), que constituye la base legal para la emisión de las Tarjetas de Cruce Fronterizo.

Asimismo, la dependencia recuerda que el monto actualizado de las tarifas puede consultarse a través de los canales oficiales del Departamento de Estado y que todas las solicitudes deben realizarse conforme a los procedimientos establecidos por las secciones consulares de Estados Unidos en México.