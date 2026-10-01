Tiene casi 700 habitantes y está a 80 kilómetros de Bariloche: el pueblo patagónico escondido entre bosques y aguas cristalinas.

Uno de los destinos más visitados en el turismo argentino es la Patagonia, una región que contiene mucha tranquilidad por su naturaleza. Los destinos más visitados están rodeados de bosques, montañas y playas.

Sin embargo, hay pequeños pueblos que no se visitan con la misma magnitud que Villa La Angostura, Bariloche, El Bolsón o San Martín de los Andes en temporadas altas.

En este sentido, un pueblo que cobra notoriedad año a año es Villa Traful, de casi 800 habitantes, caracterizado por sus aguas cristalinas en el sur argentino.

El pueblo patagónico escondido entre bosques y aguas cristalinas

El principal diferencial de Villa Traful es que en temporadas altas no tiene el mismo volumen de visitantes que otros puntos turísticos alrededor, como Bariloche, que está a 80 kilómetros.

Es decir, que la tranquilidad del lugar y el gran contacto con la naturaleza virgen lo llevan a ser uno de los destinos ideales para descansar y desconectar en vacaciones de verano.

Tiene casi 700 habitantes y está a 80 kilómetros de Bariloche: el pueblo patagónico escondido entre bosques y aguas cristalinas. Instagram / villa.traful

El corazón de este pueblo y mayor atractivo turístico es el Lago Traful, con agua extremadamente transparente que, según la posición del sol, puede ser de un azul intenso o turquesa.

Muchos turistas pasan todo el día en el lago tomando sol, haciendo un picnic o sumergiéndose en el agua que tiene una temperatura entre 16 y 19 °C, ideal para los días calurosos.

En el mismo lugar, se puede visitar el Mirador del Lago Traful para disfrutar de una vista panorámica del lago completo, de los bosques, las montañas cordilleranas y de la playa y bahía del lugar.

Las actividades para realizar en Villa Traful

Asimismo, los turistas tienen la opción de visitar, mediante excursiones en barco, snorkel o buceo, el Bosque Sumergido, que son troncos de árboles de cipreses que quedaron bajo el agua y permanecen en posición vertical.

Se trata de uno de los lugares más atractivos de la Argentina para practicar buceo.

Tiene casi 700 habitantes y está a 80 kilómetros de Bariloche: el pueblo patagónico escondido entre bosques y aguas cristalinas. Instagram / villa.traful

Los visitantes también pueden realizar senderismo y trekking en Cascada Coa Có, Cascada Blanco, Cerro Negro, Laguna Las Mellizas y senderos costeros del lago.

Asimismo, existen excursiones para hacer cabalgatas en bosques nativos, valles y miradores con vistas al lago; zona para hacer mountain bike; y kayak y paddle en el lago.

En conclusión, los turistas se encontrarán con un lugar ideal para dejar el estrés anual y poder conectar con la naturaleza y la tranquilidad de un lugar que, de a poco, toma notoriedad dentro del turismo argentino.