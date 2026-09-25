Búzios es uno de los destinos más elegidos.

Históricamente, Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos que buscan playas cálidas. Sin embargo, desde hace un tiempo a esta parte, el país vecino vive un “boom” de turismo desde Argentina por sus bajos precios.

Tanto por la oferta de playas y alojamientos como por lo accesible que, en muchos casos, resulta ser, Brasil es hoy un destino predilecto.

En este aspecto, y a pocos meses del inicio del verano 2027, es importante saber cuáles son los valores aproximados para ir a Brasil, incluyendo vuelos y hospedaje.

Para este informe fueron tomados como referencia una serie de aspectos, entre los que se destaca como lugar de destino a Búzios. Además, la fecha del viaje es del 18 al 25 de enero de 2027 y los precios de los paquetes se expresan en dólares, según la información del portal Despegar.

Playas de Búzios. Shutterstock

Cuánto sale irse de vacaciones a Brasil en dólares, en enero de 2027

Planear vacaciones siempre es una actividad que se disfruta al máximo y Brasil es un destino que muchos argentinos eligen año tras año.

Búzios, ubicada en Río de Janeiro, es una de las localidades con mayor número de turistas gracias a sus playas con aguas turquesas y la amplia oferta gastronómica y hotelera de la que dispone.

Actualmente, y según los paquetes que ofrece Despegar, los precios en dólares para ir una semana en enero de 2027 con aéreos desde Buenos Aires y alojamiento rondan entre u$s 775 y u$s 2596.

Precios de paquetes en Depegar.com. Captura Despegar

Los precios, por su parte, varían por diferentes factores, entre los cuales se destacan las prestaciones y servicios que brindan los hoteles, el confort que se ofrece, la cercanía a las playas, la ubicación y otras características.

Un dato importante

Ahora bien, el promedio oscila entre u$s 983 y u$s 1563 por persona. Estos valores se expresan al día de la fecha y siempre pueden variar conforme a la disponibilidad y/o promociones que entren en vigencia para los turistas.

Qué se necesita para ingresar a Brasil siendo argentino

Aquellas personas de nacionalidad argentina que deseen ir de vacaciones a Brasil deberán cumplir con una serie de requisitos migratorios para poder ingresar al país vecino.

Si bien no es necesario utilizar el pasaporte para ir de viaje a Brasil, es importante remarcar que el ingreso se hace con el DNI (Documento Nacional de Identidad), por lo cual debe estar actualizado y en condiciones óptimas para presentarlo ante las autoridades.